Chrípka sa už šíri. Najviac medzi deťmi

Pediater Mário Moro tvrdí, že s respiračnými ochoreniami sa roztrhlo vrece. „V pondelok som mal asi 70 chorých detí, čo chcem zdôrazniť, že na tieto vírusové ochorenia neúčinkujú antibiotiká, a to aj napriek tomu, že sa choroba často opakovane vracia,“ pripomenul Moro. Vysoký počet pacientov lekár vysvetľuje tým, že deti po prázdninách prišli do kolektívov. Streda je podľa neho unikátny deň, vtedy je v ambulancii najviac pacientov. „Cez víkend všetci ochorejú, v pondelok a utorok idú do školy a do roboty. Keďže sa im stav nezlepšuje, tak idú k doktorovi, medzitým ďalších nakazia. To je taký kolobeh vírusov,“ hovorí Moro. Namiesto toho, aby ľudia zostali ležať doma, tak podľa neho chodia medzi ľudí.

Často sa stáva, že aj keď sa príznaky ochorenia pominú, o tri týždne je dieťa späť v ambulancii. „Rodičia si myslia, že sa mu ochorenie vrátilo, ale nie je to pravda. Väčšinou ide nový vírus, tých respiračných máme v obehu okolo dvesto druhov,“ priblížil lekár s tým, že podstata častých ochorení spočíva v tom, že raz sa človek nakazí jedným vírusom, potom zase druhým.

Klasickými príznakmi chrípky sú podľa lekára vysoké teploty 39 až 40 stupňov, bolesti svalov, triaška. Na tretí až štvrtí deň, keď nastáva zlepšenie, tak sa rozbieha dráždivý kašeľ, nádcha. Chorobu treba hlavne vyležať. Pomáhajú tekutiny, vitamíny, tabletky proti bolesti, pokoj – a hlavne, prvé dni treba byť doma.

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že chrípka je jedným z najčastejších infekčných ochorení, ktoré môže pri niektorých rizikových skupinách viesť k vážnym zdravotným komplikáciám. Závažný priebeh môže mať predovšetkým u osôb nad 65 rokov a u chronických pacientov.

Hovorkyňa úradu Martina Merková pripomenula, že chrípková sezóna trvá od októbra do konca apríla. S očkovaním treba začať v septembri, aby si organizmus stihol včas vytvoriť ochranné protilátky. Vhodným časom je aj október.

Najdôležitejším preventívnym opatrením proti chrípke je očkovanie. Minulý rok bolo podľa hlavného hygienika zaočkovaných približne 4,5 percenta celej populácie. Predchádzajúca chrípková sezóna však bola podľa Merkovej relatívne mierna v porovnaní so sezónou 2014/2015. Hlásených bolo 1 427 855 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho bolo 143 157 prípadov chrípky, čo predstavuje 10 % z celkového počtu chorých. Úrad evidoval aj 35 prípadov závažných infekcií, päť pacientov z nich zomrelo. Bol u nich laboratórne potvrdený aj chrípkový vírus.

Lekárnici zatiaľ hlásia dostatok očkovacích vakcín. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ uviedol, že ich objednávali ešte tento rok pred letom. „Prvé várky už máme aj na skladoch, ale očkovanie sa ešte nerozbehlo,“ povedal Sukeľ. Slováci podľa neho začnú s očkovaním, keď už sa chrípka naplno rozšíri. „Dôležité je, aby sa ľudia aj dali zaočkovať,“ doplnil.

Najhoršia chrípková sezóna bola v roku 2012/2013. V tom období v súvislosti s chrípkou zomrelo najviac ľudí, až 32.