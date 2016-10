Danko otvoril dvojdňový summit európskych parlamentov

Danko v úvode poďakoval, že pozvanie prijal predseda europarlamentu. „Ďakujem, že ste dodržali svoje slovo a umožnili ste Slovensku zorganizovať neformálny summit, ktorý nie je štandardom v rámci predsedníctva krajín v Rade EÚ,“ povedal Danko s tým, že verí, že sa týmto vytvorí tradícia, vďaka ktorej sa predsedovia parlamentov nebudú stretávať len raz za rok a že takto budú mať priestor, aby si vzájomne vymieňali informácie z národných parlamentov. „Berte to ako našu snahu, že my, Slováci, myslíme našu účasť v EÚ vážne,“ dodal.

Martin Schulz za pozvanie poďakoval a ocenil snahu slovenského predsedu parlamentu zmeniť rokovací poriadok Národnej rady SR, vďaka čomu budú môcť europoslanci vystúpiť aj v národnom parlamente. „Boli ste silným obhajcom tohto summitu a zásadnými argumentmi ste ma presvedčili, že stojí za to takéto stretnutie zorganizovať,“ povedal. Zdôraznil, že europarlament tvorí 750 poslancov z 28 krajín, ktorí sú rozdelení do osem skupín a 300 politických strán. Preto je podľa neho dôležité intenzívne spolupracovať. „Je dôležité dostať európske posolstvo bližšie na národnú úroveň, a to prostredníctvom štátnych parlamentov,“ povedal Schulz.

Parlamentný summit je podľa predsedu europarlamentu dobre načasovaný po neformálnom summite prezidentov a premiérov krajín EÚ. Vytvára priestor na spoluprácu nielen medzi vládami, parlamentmi, ale aj medzi bežnými ľuďmi.

Národné parlamenty a EP by mali viac spolupracovať

Národné parlamenty a Európsky parlament by mali viac spolupracovať. Zhodli sa na tom predseda Národnej rady SR Andrej Danko a predseda europarlamentu Martin Schulz.

Podujatie, ktoré inicioval Danko, má pomôcť partnerom lepšie sa spoznať, prekonávať rozdiely a zlepšiť spoluprácu parlamentov. „Dáva priestor neformálnym rozhovorom predsedov parlamentov. Predstavíme vám náš národ, menšiny, piesne, tradície, aby sme sa lepšie spoznali a aby sme všetky nástrahy, ktoré musí EÚ zvládať, spolu prekonali,“ povedal na brífingu Danko, ktorý by chcel, aby sa predsedovia parlamentov stretávali pravidelnejšie.

Schulza informoval, že Národná rada má v najbližších dňoch prijať zmenu rokovacieho poriadku, ktorá umožní vystupovať europoslancom v pléne. „My Slováci a naše národnosti svoju účasť v EÚ myslíme vážne,“ zdôraznil Danko.

Danko dal Schulzovi na záver osobný dar, ktorým je historický kabát z uniformy čestnej stráže. Partnerov čaká večera s ostatnými predsedami parlamentov. Ladená bude v národnom tóne. Danko na nej chce kolegom priblížiť slovenské tradície, jedlo, vína, regióny.

Pracovná časť summitu (7.10.) bude venovaná výzvam, ktorým čelí únia. Predsedovia parlamentov majú hovoriť o súčasných problémoch v otázke európskej jednoty a o prekonávaní odstupu medzi Európskou úniou (EÚ) a jej občanmi. Diskutovať majú aj o vnútornej kohézii EÚ a globálne angažovanej Európe.