Boris Kollár a mafia

Poslanec a šéf strany Sme rodina Boris Kollár, o ktorom je reč, sa napriek týmto faktom sám svoj mandát zložiť nechystá. A právne možnosti, ako mu ho odobrať, nie sú s ohľadom na okolnosti jeho prípadu prakticky žiadne. Poslanci, ktorí by Kollára mohli aspoň vylúčiť z výboru, nepochopiteľne nechcú zakročiť.

„Prosím?! Nežartujte!“ odpovedal v piatok Kollár Pravde na otázku, či sa na základe stanoviska Národného bezpečnostného úradu nechystá z vlastnej vôle opustiť Národnú radu. NBÚ ako najvyššia bezpečnostná inštitúcia pritom vo štvrtok potvrdil pravosť dokumentov, podľa ktorých mal Kollár v roku 1990 robiť „poskoka“ niekdajšiemu bosovi bratislavského podsvetia Petrovi Steinhübelovi, známemu pod prezývkou Žaluď, pri prevoze šiestich kilogramov heroínu. Vôbec po prvý raz v histórii tak niektorému z poslancov boli potvrdené kontakty s mafiánskym prostredím.

„K týmto záležitostiam som sa už niekoľkokrát vyjadril a viac to robiť nemienim,“ zdôraznil Kollár. „Ak by v tých záznamoch bolo, že som deťom trhal hlavy, tiež by ste uverili?“ opýtal sa a stručne zopakoval, že materiály, ktoré posudzoval NBÚ, sú nedôveryhodné, pretože pochádzajú z pochybného Úradu na ochranu ústavy a demokracie, na ktorý sa po revolúcii v roku 1989 podľa neho „len premenovala ŠtB“.

K odchodu Kollára z výboru či z parlamentu je skeptický český bezpečnostný expert Andor Šándor. „Obávam sa, že ak bude mať pán poslanec dosť hrubú kožu a chvíľu vydrží tlak médií, posedí si v parlamente až do konca volebného obdobia. Z vlastných skúseností pritom viem, že ľudia s takýmto pozadím majú prah vnímania reality značne posunutý,“ mieni bývalý náčelník Vojenskej spravodajskej služby ČR.

Podľa Šándora sa zrejme stanovisko NBÚ opiera o výsledky skúmania tajných služieb, ale v súčasnej podobe nemá trestnoprávnu hodnotu. Jedinú cestu vidí preto v tom, že by bol Kollár v tejto súvislosti odsúdený za spáchanie trestného činu. Aj tu však vidí prekážku, najmä čo sa týka možného premlčania skutkov, ktoré sa stali takmer pred tromi desaťročiami.

Členovia parlamentného výboru na kontrolu SIS nemajú na to, či by mal Kollár vo výbore zostať, jednotný názor. Koaličný poslanec Anton Hrnko (SNS) sa odvoláva na diery v legislatíve, právny systém má podľa neho v tomto smere nedostatky a musel by sa zmeniť zákon. „Poslanci, ktorí sú vo výboroch, kde sa oboznamujú so štátnobezpečnos­tnými materiálmi, by mali mať previerku NBÚ. Toto kritérium chýba,“ uvažuje Hrnko. Pripomenul, že Kollár bol riadne do parlamentu zvolený a iné páky, ako navrhnúť legislatívnu zmenu, podľa neho poslanci nemajú.

Ďalší člen výboru, opozičný poslanec Gábor Grendel (OĽaNO-Nova) označil výbor za bezzubý. Sám pritom ašpiruje na miesto jeho predsedu, nedávno uvoľnené jeho straníckym kolegom Danielom Lipšicom. „Tento výbor nekontroluje nič, čo by mal. Takže je jedno, kto v ňom sedí,“ myslí si Grendel. Elemér Jakab (Most-Híd) bol ešte stručnejší. Kauzu vraj nepozná. „No aj keby som ju poznal, tak to nebudem komentovať,“ reagoval poslanec vládnej strany.

Člen výboru na kontrolu tajných služieb Jaroslav Baška (Smer) súhlasí, že Kollár predstavuje bezpečnostné riziko.,, Na výbore sa preberajú aj správy v rôznom stupni utajenia, sme kontrolný výbor. Na rade je poslanecké grémium, aby sa tým zaoberalo," povedal Baška.

Aj NBÚ v piatok vo vyjadrení pre Pravdu potvrdil, že poslanci Národnej rady sú podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností osobami s osobitným postavením, ktorým sa bezpečnostná previerka nevykonáva. Bezpečnostný analytik Milan Žitný však oponuje, že je iba na členoch výboru, či v ňom poslanca s minulosťou spojenou s podsvetím ponechajú. „Nikto iný okrem parlamentu, ktorý ho do výboru zvolil, to nemôže zmeniť,“ upozornil Žitný. Podľa neho ak s tým poslanci odmietajú niečo urobiť a vyhovárajú sa na ústavu a zákony, „je to len vizitka o našom zákonodarnom zbore“. „Je to obraz tohto, ako veľmi poklesla parlamentná morálka. A je to krajne neslušné voči ľuďom,“ uvažuje Žitný. Zároveň však pripúšťa, že výbory, ktoré kontrolujú tajné služby či políciu, majú veľmi úzke právomoci a neriešia to, čo by mali.

Zo zákona o tajnej službe má výbor na kontrolu SIS určité právomoci a mal by dohliadať na to, či tajné služby a ich príslušníci dodržujú zákon. Výbor môže kontrolovať rozpočet pre SIS, jeho použitie, správu o činnosti, ako si tajní vedú evidenciu, použitie odpočúvania osôb. O každom porušení zákona, ktoré výbor zistí, by mal informovať orgány činné v trestnom konaní.

Ústavný právnik Eduard Bárány zdôrazňuje, že odvolanie poslanca z výboru je vecou politickou, nie právnou. „Parlament poslanca do výboru zvolil, takisto ho môže aj preradiť do iného výboru,“ upozornil právny expert. Zopakoval, že o mandát v tomto prípade nemôže prísť, keďže bol do parlamentu riadne zvolený a nebol odsúdený za úmyselný trestný čin.

Ešte v apríli o Kollárových kontaktoch so Steinhübelom verejne prehovoril kontroverzný podnikateľ Marián Kočner, známy aj z „mafiánskych zoznamov“ slovenskej polície. Tvrdil, že dnešný poslanec dokonca sedel v aute, keď „niekedy v 90. rokoch“ na Žaluďa ktosi strieľal. Vtedy však atentát všetci prežili.

„Kollár kúpil od Steinhübela lietadlo Piper, zelené BMW. Kollár po Steinhübelovej smrti odkúpil jeho auto Lamborghini,“ vymenoval. Dodal, že vie aj to, že Kollár vo veľkom pašoval striebro. „Pašovali striebro v tehličkách z Nemecka, stovky kíl alebo tony. Nezaplatili ani clo, ani daň, a načierno ho predávali do výkupu v zlatníctvach a klenotoch v Bratislave a Prahe,“ zdôraznil.

Kočner tiež na tlačovke vyzval na pátranie po Michalovi Hajtmanovi, bývalom spoločníkovi Borisa Kollára, o ktorom, ako naznačil, sa šepká, že bol vylákaný do zahraničia a zabitý. Osoba s týmto menom naozaj figurovala napríklad v poslancových firmách Ski Centrum Donovaly či Snowtech. Zo strany Kočnera padli aj viaceré ďalšie obvinenia. Vraj bol Kollár na Kube s mafiánom Ondrejčákom, alias Piťom, Kollárova firma mala kupovať všetkým letenky a Kollár sedieť v lietadle vedľa Piťa. Vraj mal napríklad Kollár kopať do brucha svoju vtedy tehotnú partnerku.

„To je jedna blbosť na druhú. Vôbec nebudem reagovať na tohto mafiána, banditu, dépeháčkara,“ reagoval vzápätí Kollár na Kočnerove tvrdenia z dovolenky v Dubaji. Kollár ešte pred voľbami povedal, že Steinhübelovi požičal peniaze na firmu, ktoré mu potom vrátil. To sa podľa neho udialo nielen cez peniaze, ale aj tým, že mu dal dom alebo auto. Na Steinhübela podľa Kollára strieľali „tisíckrát“, na to, či bol pri nejakej takej streľbe, neodpovedal. Sľúbil na Kočnera po návrate podať trestné oznámenie. V piatok však Pravde potvrdil, že ho nepodal. „Vyriešili sme to s Kočnerom iným spôsobom,“ uzavrel Kollár.