Drucker: Máme kvalitných zdravotníkov aj starostlivosť

Rezort zdravotníctva bude v roku 2017 hospodáriť so sumou 1,37 mld. eur, predpokladá to návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý v stredu schválila vláda. V porovnaní s rozpočtom na tento rok ide o pokles, keďže rezort vlani dostal 1,49 mld. eur. Ako Drucker povedal, privítal by viac peňazí, avšak vidí priestor na vnútornú reštrukturalizáciu.

„Máme potrebu technického zabezpečenia, čaká nás veľa opatrení, avšak žiadne z nich nebude na úkor pacienta,“ povedal s tým, že sa snaží šetriť vnútorné peniaze a tie použiť na zdravotnú starostlivosť. Podľa neho treba robiť revíziu výdavkov a kontrolovať ceny špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ako aj to, či sú peniaze efektívne vynakladané. „Úsporu vidíme aj v cenotvorbe liekov. Chceme kontrolovať, či sú efektívne vynakladané peniaze,“ dodal Drucker s tým, že šetrenie bude v oblastiach, ktoré nemajú za cieľ obmedzovanie zdravotnej starostlivosti.

Podľa ministra treba zlepšiť aj celkové postavenie zdravotných sestier a asistentov. Treba zmeniť ich kompetencie, využiť kapacity, ktoré tu máme. Ako Drucker dodal, treba zatraktívniť oblasti tohto zamestnania, spoločenský status, mzdy, prostredie na pracovisku. "Nie všetko je len o peňažnej motivácií,“ doplnil.

O poplatkoch u lekárov je otvorený diskusii. „Chcem sa téme venovať a určiť pravidlá, v akom rozsahu sú poplatky povolené,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

V závere dodal, že neformálne stretnutie Rady EÚ ministrov zdravotníctva bolo priestorom na diskusiu o otázke dostupnosti liekov v jednotlivých krajinách. “Namiesto toho, aby Európa spolupracovala, každý si dohaduje ceny liekov, nekonáme spoločne. Preto sme sa zhodli, že musíme spolupracovať. Otvorili sme aj to, či liek je, alebo nie je tovarom,“ povedal Drucker. Zdôraznil, že by sa mali zjednotiť podmienky očkovania, aby sa nevracali choroby ako napríklad tuberkulóza. Cieľom Európskej únie je zabezpečiť zdravý životný štýl, aby sme sa vyhli rapídnemu nárastu výskytu rakoviny či diabetu.