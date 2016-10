Tóth si môže k menu pripísať Dr. h. s.

„Už ide,“ šepkali rodičia deťom, ktoré v sobotu popoludní čakali v centre Psiar na olympijského víťaza z Ria de Janeiro Mateja Tótha. Elitný chodec si sem s chlapčenským úsmevom prišiel po jedinečný titul, ktorým sa dnes hrdia len starostlivo vybrané osobnosti.

Niektoré deti užasnuto pozerali na športovca, ktorého dosiaľ videli len v televízii. Všetko, čo mu siahalo pod ramená, ho stihlo obkolesiť. Pred autogramiádou čakala rodáka z Nitry ešte jedna dôležitá úloha. Musel sa postaviť na štart a prejsť s deťmi čestné kolo okolo kostola.

„Pripravil som si na vás špeciálnu obuv,“ prezradil deťom. Tie ho na štartovaciu čiaru nasledovali ako magnet. Vtedy sa ukázalo, že športovec sa chystal kráčať v elegantných hnedých topánkach. „Nikto nesmie byť rýchlejší ako Maťo,“ upozornil moderátor asi 20 detí.

Po štarte sa malí chodci snažili krotiť a udržiavali tempo so slávnym športovcom. Za kostolom to už niektorí nevydržali a pridali do behu. Veď kto by nechcel byť rýchlejší ako zlatý olympionik? Pred západom slnka v neďalekej budove zasadala Cisárska akadémia Marca Aurélia. Ide o miestnu recesiu, za ktorou stoja nadšenci okolo spisovateľa Petra Vala. Na akadémii, ktorá v sebe nesie kabaretné prvky, vymenovali Mateja Tótha za Doktora Hororu Skaza.

Matej Tóth, čerstvý Doktor Hororu Skaza a prorektor pre víťazné kráčanie okolo sveta, skúša hrombuchnát, teda strieľajúcu sekeru. Autor: Katarína Bokníková

„Toto prestížne ocenenie udeľujeme osobnostiam, ktoré vo svete plnom hororových správ, klamstiev a intríg spôsobili nášmu národu svojím životom a dielom radosť,“ vysvetľuje Peter Valo. Matej Tóth je po Anastazii Kuzminovej druhým športovcom s týmto titulom. Medzi ďalšími ocenenými sú napríklad vinár, historik, transplantačný chirurg či futbalový reprezentant.

„Nevedel som presne, o čo ide. Musel som si to najskôr naštudovať,“ prezradil krátko pred ceremóniou mladý športovec. Myšlienka netradičného titulu sa mu veľmi páči. Ako o sebe Tóth prezradil, nad vecami sa snaží rozumne a seriózne uvažovať. „Niekedy ich však treba brať s nadhľadom,“ do­dal.

Zároveň bol vymenovaný za prorektora pre víťazné kráčanie okolo sveta. Ako prvý získal hrombuchnát (strieľajúca sekera, pozn. red.) miestnej legendy, zbojníka Zlejka. Hrombuchnát má byť hlavnou cenou pre absolútnych víťazov v budúcich žiackych chodeckých ligách.