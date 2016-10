Nelegálnu kliniku plastickej chirurgie preveruje polícia

Na praktiky kliniky krásy v centre hlavného mesta sa ženy sťažovali na samosprávnom kraji, na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, písali aj do denníka Nový Čas. Pri operácii prsníkov v lokálnej anestézii trpeli bolesťami. Za skrášlenie pritom platili tisíce eur.

Polícia začala informácie preverovať, bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková potvrdila, že konajú z vlastnej iniciatívy. Podklady polícia dostala od Úradu pre dohľad.

Chirurg a bývalý dekan lekárskej fakulty v Bratislave Peter Labaš si nevie vysvetliť, ako mohol lekár bez vzdelania a povolenia operovať. Myslí si, že by mal byť vo väzení. „To predsa nie je možné, aby také zariadenie vôbec mohlo fungovať,“ tvrdí Labaš. Najhoršie je, že takému človeku sa podľa neho nič nestane, zoberie sa a odíde preč.

Operácia prsníkov musí prebiehať v celkovej anestézii, aj keď veľa operácií sa dnes už dá robiť len v lokálnej. „Napríklad pruh operujem v lokálke, aj niektoré žlčníky sa tak robia. Dá sa to, len to musí lekár vedieť,“ doplnil. Dôvodom, prečo sa súkromná klinika vyhla uspatiu pacienta, bolo zrejme podľa Labaša šetrenie nákladmi na anestéziológa.

Na fotografiách, ktoré má falošný chirurg zverejnené na sociálnej sieti, v operačnej sále nemá rúško. Labaš poukazuje na to, že ide o riadny prehrešok. Riskoval nakazenie pacienta, infekcia by potom skomplikovala priebeh liečby a rekonvalescenciu. „Infekcia sa najčastejšie prenáša cez ústnu dutinu, kvapôčková sa šíri až do dvoch metrov,“ doplnil s tým, že tak mohol nakaziť celú sálu. Bez rúška a čiapky nemôže podľa neho lekár operovať ani drobné výkony.

Advokát Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS si myslí, že konanie lekára môže napĺňať skutkové podstaty viacerých trestných činov. Do úvahy v tomto prípade prichádza napríklad trestný čin poškodenia zdravia, pri ktorom hrozí väzenie od 6 mesiacov do 3 rokov. Trestnoprávne posúdenie bude závisieť práve od detailov, týkajúcich sa samotného postupu pri zákrokoch. „Priťažujúcou okolnosťou by mohlo byť, ak vykonal čin obzvlášť trýznivým spôsobom,“ doplnil advokát. Mohla by to byť práve skutočnosť, že neoperoval v celkovej anestézii. Lekárovi môže priťažiť to, že pacientky trpeli.

Takéto fotografie z chirurgických zákrokov zverejnil lekár na svojom facebookovom profile. Autor: FACEBOOK

Ani zverejňovanie fotografií na sociálnych sieťach nemusí zostať bez trestu. Humeník si myslí, že takýto postup je neštandardný, a pokiaľ nemal súhlas pacientov, tak minimálne tým porušil etický kódex. Konať by mala Slovenská lekárska komora. „Ak je na fotografiách jasne identifikovateľný samotný pacient, ktorý na takéto zverejnenie nedal súhlas, ide o vážny zásah do jeho práv a porušenie povinnej mlčanlivosti lekára,“ pripomenul s tým, že použitie obrazových záznamov z operácií na vedecké účely zákon umožňuje. Musí však byť zachovaná anonymita pacienta alebo na použitie záznamov musí udeliť súhlas.

Poškodené ženy sa môžu svojich práv domáhať na súde, môžu to riešiť aj podaním žaloby na prokuratúru alebo políciu.

Súkromné kliniky zamerané na estetiku a krásu nemajú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, pacienti si starostlivosť platia sami. Ich kontrola je tak slabá a tie nelegálne ťažko odhaliť. Labaš ďalej poukazuje na to, že vôbec nenesú zodpovednosť za komplikácie. „Na našej klinike bežne liečime množstvo ľudí, prichádzajú k nám z takýchto zariadení práve kvôli komplikáciám,“ doplnil s tým, že by sa to malo zmeniť.

Tento prípad pritom nemusí byť jediný. To, že nelegálnych kliník môže byť viac, potvrdil aj bratislavský župan Pavol Frešo. Zatiaľ však nemajú spresnené, ktoré to sú. Župan tvrdí, že na rozsiahlu kontrolu v kraji nemá personál. Pomôcť by mohli samotní pacienti tým, že ich nahlásia úradu.

„Falošného lekára, ktorý nemá žiadne povolenie, župa nemá šancu odhaliť, bez podnetu od ľudí to nejde,“ potvrdzuje aj Marián Bridík, hlavný lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja. V kraji je podľa neho množstvo poskytovateľov, pohybujú sa v tisícoch, a ročne župa skontroluje tak okolo sto-dvesto z nich, pritom väčšinou reagujú na podnety od pacientov.

Čo by sa malo zmeniť, aby sa nelegálne prevádzky dali ľahšie odhaliť, sa denník Pravda opýtal ministerstva zdravotníctva. Rezort odpovedal, že to majú v rukách župy. „O fyzických alebo právnických osobách, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť bez povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, sa môže samosprávny kraj dozvedieť z vlastnej úradnej činnosti alebo na základe podnetu od občanov,“ povedala hovorkyňa rezortu Stanislava Luptáková.

Zariadenie, ktoré má všetky povolenia, ľudia rozpoznajú podľa toho, že na viditeľnom mieste je umiestnené obchodné meno firmy, meno a priezvisko garanta, odborné zameranie a ordinačné hodiny, ktoré schválil samosprávny kraj. Ambulancie majú zverejnený cenník. Povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti si ľudia môžu skontrolovať na stránke www.e-vuc.sk.