Kaliňák: Slovensko integruje moslimov do spoločnosti veľmi rýchlo

Informovala o tom hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová s tým, že ministri hovorili aj o vývoji migrácie, islamskej radikalizácii, terorizme a bezpečnosti v spoločnosti, ako aj o nových opatreniach, ktoré plánujú prijať v rámci počítačovej kriminality a útokoch v kyber priestore.

Ministri G6 plus Slovensko sa zhodli na tom, že kým príliv migrantov cez balkánsku cestu sa podarilo v tomto roku eliminovať, problematickou Stredomorskou cestou cez Taliansko prúdia ďalej do Európy desaťtisíce migrantov.

"Do 31. augusta prišlo do Talianska viac ako 118-tisíc nových migrantov, čo je o takmer 3 000 viac ako počas rovnakého obdobia minulého roka,“ uviedla Dobiášová v tlačovej správe k stretnutiu ministrov vnútra G6 plus Slovensko. Situáciu by podľa ministrov mohli vyriešiť takzvané migračné kompakty a dohody s krajinami ako Mali, Etiópia, Senegal, Nigéria a Niger, ktoré považujú za najproblematic­kejšie.

Ministri diskutovali aj o teroristických hrozbách v Európe či o náraste islamskej radikálizácie a počte bojovníkov na strane Islamského štátu pochádzajúcich z členských štátov EÚ. Nejde pritom len o ľudí, ktorí prišli na územie Európy v rámci migračnej vlny, ale aj obyvateľov, ktorí sa narodili v Európe a dnes bojujú na strane tzv. Islamského štátu, alebo sa vycvičení vrátili do Európy ako jeho bojovníci.

Podľa Kaliňáka je najjednoduchšou cestou, ako znížiť islamskú radikalizáciu spoločnosti, prevencia. "Snažíme sa pracovať nielen s lídrami moslimskej komunity, ale aj s jej jednotlivými členmi a dôraz kladieme predovšetkým na mladých ľudí, ktorí by mohli zísť na cestu islamskej radikalizácie,“ dodal Kaliňák.

G6 je neoficiálna skupina združujúca ministrov vnútra Nemecka, Španielska, Francúzska, Veľkej Británie, Talianska a Poľska, krajín, ktoré disponujú najširšou populáciou, a teda aj majoritným hlasovaním v Rade Európskej únie. G6 vznikla v roku 2003 pôvodne ako G5 s cieľom sústredenia sa na oblasti ako terorizmus, islamská radikalizácia, imigrácia, právo a poriadok. V roku 2006 sa k nej pridalo aj Poľsko.