Štátny úradník Vážny si kúpil luxusné auto

Slovák pracujúci za priemernú čistú mzdu 692 eur na Vážneho štátny Touareg zarobí za 6 rokov a 3 mesiace.

„Nie je to žiadna senzácia, nejde o nadštandardnú ani luxusnú výbavu. Ide o silné a bezpečné auto, ktoré zodpovedá účelu, na aký bude použité: celoročná prevádzka, najmä v zimných mesiacoch ide o extrémne podmienky, časté využitie na dlhé trate bez ohľadu na poveternostné vplyvy, čím sa zvyšujú bezpečnostné nároky,“ reagoval na celú vec hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Súťaž na nové vozidlo bola uzatvorená v priebehu pár dní a vyhral ju jediný záujemca. Expresný a drahý nákup vyvolal kritiku opozície aj neziskových organizácií. Podľa nich celý obchod vyvoláva dojem, že išlo o vopred dohodnutého víťaza. Takéto obvinenia poisťovňa odmieta.

„Auto bolo obstarané v súlade so zákonom. Bol využitý elektronický kontraktačný systém, čo je najtransparen­tnejšia a najúspornejšia forma obstarania. K opisu predmetu zákazky sa v rámci zákonnej 48-hodinovej karantény mohli vyjadriť všetci potenciálni dodávatelia – predajcovia v prípade, že by ich považovali za diskriminačné. Neboli však vyslovené žiadne rozpory alebo námietky. Vzhľadom na to, že ide o auto bez špeciálnej výbavy, dodávka stanovená do 7 dní nie je ničím výnimočná,“ uzavrel Višváder.

Šéf Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny je súčasne poslancom Smeru v Národnej rade. Po nástupe do úradu zvažoval, že sa vzdá poslaneckého mandátu a bude sa naplno venovať len vedeniu Sociálnej poisťovne, zatiaľ tak však neurobil.