VšZP je v rekordnej strate. Dotkne sa to pacientov?

Uvádza to nezávislý audit spoločnosti Deloitte, ktorý má denník Pravda k dispozícii. Do redakcie ho poslal anonym. V sprievodnom liste uvádza, že poisťovňa nebude mať z čoho platiť ošetrenie pacientom. Jej šéf Miroslav Kočan ale sľubuje, že pacienti nič nepocítia. Tak optimistické to však asi nebude, keďže poisťovňa plánuje šetriť na liekoch, CT či MR vyšetreniach.

„Je zrejmé, že machináciami v účtovníctve VšZP kamuflovala už dlhé mesiace svoju skutočnú finančnú situáciu. Za týchto podmienok by mal byť vo VšZP zavedený ozdravný plán alebo nútená správa,“ uvádza sa v liste s tým, že konať v tomto prípade mal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Všeobecná zdravotná poisťovňa už niekoľko rokov vykazovala vyrovnané hospodárenie. Do straty 37 miliónov eur sa náhle prepadla tento rok v júli, v auguste sa výpadok zväčšil o sto miliónov eur. Nepriaznivý vývoj hospodárenia priznáva aj vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Podľa generálneho riaditeľa Miroslava Kočana si nezávislú analýzu dali vypracovať po tom, čo v auguste do funkcií nastúpilo nové vedenie. „Požiadali sme externú spoločnosť Deloitte Advisory o audit na základe výsledkov hospodárenia za obdobie január až august tohto roka,“ povedal Kočan. Z analýzy vyplýva, že v tomto roku VšZP čaká účtovná strata 283 mil. eur.

Poistenci sa podľa neho nemusia obávať. Strata vraj neovplyvní schopnosť uhrádzať zmluvné záväzky voči lekárom aj nemocniciam. „Zdravotná starostlivosť je pre našich poistencov v plnej miere zabezpečená,“ dodal Kočan.

Pod prepad sa podľa neho podpísal historický nárast nákladov na zdravotnú starostlivosť od roku 2015. Išlo napríklad o zvyšovanie miezd lekárov aj zdravotníckych pracovníkov, ale narástli aj platby za výkony lekárom za zrušené poplatky. Kočan uviedol, že v porovnaní z rokom 2015 stúpli náklady poisťovne o viac ako 190 mil. eur.

Šéf štátnej poisťovne ďalej uviedol, že situáciu skomplikovala technická rezerva, ktorú je poisťovňa povinná vytvárať, no vo VšZP do nej netečie toľko peňazí, ako by malo. Z rezervy má poisťovňa hradiť už vykonané vyšetrenia aj operácie. „My sme teraz len zreálnili tvorbu technických rezerv,“ doplnil.

Účtovnú stratu už VšZP rieši. Podľa Kočana sa pripravujú konkrétne opatrenia, ktoré budú súčasťou ozdravného plánu. Poisťovňa znížila ceny za špecializovaný zdravotnícky materiál už od októbra tohto roka. Začiatkom budúceho roka plánuje ušetriť aj za vyšetrenia tomografmi a magnetickými rezonanciami, ako aj na liekoch.

Hospodárenie zdravotných poisťovní kontroluje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten tvrdí, že vo VšZP dohľad vykonal a zistil vykázanú stratu. „Na základe týchto zistení sme začali správne konanie,“ povedala hovorkyňa úradu Andrea Pivarčiová. Súčasťou správneho konania môže byť nariadenie ozdravného režimu alebo nútenej správy.

Nedostatočnú tvorbu technických rezerv v minulom roku, keď poisťovňu do vlaňajšieho apríla viedol Marcel Forai a po ňom do apríla 2016 Miroslav Vaďura, podľa Kočana preverí aj polícia. VšZP podá podnet na vyšetrovanie.

Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom denníka Pravda.