Matovič: Večera pre predsedov parlamentov bola drahšia, ako píšu médiá

„Jedna večera v prepočte teda nestála 2 500 eur, ale 3 000 eur,“ povedal Matovič s tým, že táto suma je prepočítaná na predsedov parlamentov. Ak by bolo pravdivé tvrdenie, že v sume je zarátaná večera pre 270 ľudí, bolo by to podľa Matoviča 269 eur na osobu.

„Je to deväťkrát viac, ako stojí večera na svadbe,“ uviedol. Matovič vyzval Kanceláriu NR SR, aby zverejnila rozpis, na čo boli peniaze minuté.

Kancelária Národnej rady SR odmieta informácie o predraženej večeri lídrov Európskej únie a považuje ich za zavádzajúce. „Večera, ktorá bola podávaná najvýznamnejším štátnikom, nestála 60-tisíc eur. Päťchodové menu stálo na osobu 55 eur. Večera bola podávaná pre 270 ľudí,“ uvádza sa v stanovisku Kancelárie NR SR.

K sume je pripočítané aj zaplatenie personálu, pričom išlo o viac ako 100 ľudí. „Hostí obsluhovalo viac ako 70 čašníkov, varilo im 10 kuchárov a pomáhal ďalší pomocný personál,“ uvádza kancelária. Rovnako Národná rada SR nemá potrebné vybavenie (taniere, príbory, poháre…), aby protokolárne „odstolovala“ 270 hostí.

„Aj tento podstatný fakt tvoril sumu za slávnostnú večeru,“ píše kancelária s tým, že v konečnej sume je zároveň zahrnutý aj kultúrny program, v ktorom vystúpili desiatky rôznych slovenských umelcov.

Suma, ktorú Kancelária Národnej rady SR zaplatila, je podľa jej stanoviska vo všetkých položkách obhájiteľná a porovnateľná s cenami, ktoré boli aj pri predchádzajúcich oficiálnych stretnutiach lídrov Európskej únie, ako aj mnohých ďalších podujatiach, ktoré sa uskutočnili v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.