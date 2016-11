Jednorazové igelitky spoplatnia všetky obchody

Koniec taškám zadarmo urobí novela zákona o odpadoch, ktorá vychádza z európskej smernice. Vypracovalo ju ministerstvo životného prostredia a momentálne je na pripomienkovaní v Európskej komisii. V decembri ju rezort plánuje predložiť na rokovanie vlády.

„Novela by mala nadobudnúť účinnosť na jar budúceho roka. Jej hlavným prínosom bude spoplatnenie ľahkých plastových tašiek pri nákupoch, čo v konečnom dôsledku povedie k zníženiu ich spotreby. Okrem toho budú musieť predajcovia ponúkať zákazníkom aj iné druhy tašiek, napríklad papierové alebo plátenné," priblížila Petra Stano Maťašovská, hovorkyňa ministerstva životného prostredia.

Slovenská aliancia moderného obchodu, ktorá združuje najväčšie obchodné reťazce, nepredpokladá, že tie po zavedení nového zákona zvýšia ceny igelitiek, ktoré sa dnes pohybujú od 5 do 9 centov. Predsedníčka aliancie Katarína Fašiangová pripomína, že zmena sa dotkne nepotravinových obchodov. „Potravinové reťazce to urobili už pred rokmi, ale je množstvo iných služieb a obchodníkov, ktorí tašky nemajú spoplatnené a stále rozdávajú igelitky. Tovar vám dnes automaticky zabalia zadarmo do tašky, po novom si za ňu budete musieť zaplatiť," povedala Fašiangová.

Bezplatné tenké igelitky ako prvé pred tromi rokmi zrušilo Tesco. Kým boli zadarmo, ľudia ich brali toľko, koľko mohli. Situácia sa však zmenila. „Po tom, ako sme v roku 2013 zaviedli symbolický poplatok za plastové tašky, naši zákazníci ich ušetrili až 80 percent, čo považujeme za veľký úspech," vraví Katarína Kadašiová zo spoločnosti Tesco Stores SR. Podľa enviroportálu ministerstva životného prostredia pred tromi rokmi každý náš občan za rok použil až 466 jednorazových tašiek. Týmto počtom sa Slovensko spolu s Portugalskom a Poľskom dostalo na vrchol rebríčka v Európskej únii. Opačný koniec obsadili Dánsko a Fínsko so spotrebou asi 4 jednorazové tašky za rok na jedného človeka.

Igelitiek sa odvtedy u nás využíva menej, o koľko však nevedno. Rezort tieto informácie bude mať od budúceho roka. „Ministerstvo nedisponuje presnými údajmi, ktoré sa týkajú spotreby igelitových tašiek. Pripravuje však novelu vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, na základe ktorej bude pre predajcov takáto evidencia od roku 2017 povinná," dodala hovorkyňa ministerstva. Predajne budú musieť tašky označiť, napríklad čiarkovým kódom, čo umožní kontrolovať predané kusy.

Opakované použitie

Aby Slovensko splnilo európsku smernicu, mala by spotreba jednorazových tašiek klesnúť najneskôr o tri roky na 90 kusov ročne na jedného obyvateľa a do konca roku 2025 na 40 kusov. „Výhody symbolického spoplatnenie igelitových tašiek vidíme najmä v motivovaní zákazníkov k ich opakovanému používaniu, teda, aby viac zvažovali ich spotrebu. Doterajšie skúsenosti nasvedčujú, že po spoplatnení sa zákazníci začali správať hospodárnejšie, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie," pripomenula Katarína Fašiangová.

S masovým prechodom k papierovým taškám či vreckám sa u nás nepočíta. „Myslím si, že zákazníci si radšej kúpia pevnú tašku, hoci aj plastovú. Ide o to, aby bola použiteľná na viacero nákupov, nie jeden raz. Koľkokrát si ju zákazník prinesie aj nabudúce, o toľko menej sa tašiek spotrebuje. To je celá filozofia, aby človek nesiahal pri každom nákupe po troch taškách," uzavrela Fašiangová.

Riziko pre živočíchy

Neziskové občianske združenie Priatelia Zeme SPZ, ktoré sa venuje ochrane životného prostredia, považuje jednorazové igelitové tašky za nebezpečné, ktoré škodia prírode, lesným zvieratám, rybám aj vtákom. Branislav Moňok, podpredseda tohto združenia, by prijal radikálne riešenie, a to úplný zákaz ľahkých jednorazových igelitiek. „Používať ich je úplne zbytočné, pretože alternatívy k nim existujú a ešte k tomu sú aj oveľa bezpečnejšie, čo sa týka prenášania tovaru. Sú to napríklad plátenné alebo trvácnejšie plastové tašky, ktoré sa dajú opakovane používať," mieni Moňok. Ministerstvo životného prostredia so zákazom nepočíta.

Branislav Moňok vysvetlil, že jednorazové igelitky sú nebezpečné najmä pre ich ľahkosť. Vo vetre lietajú a dostanú sa aj hlboko do lesa. „Pod vplyvom UV žiarenia, keď na ne svieti slnko a vo vlhkom prostredí, sa taška časom rozpadne na malé kúsky, a tie zvieratá zvyknú skonzumovať, pretože si ich mýlia s potravou. Veľmi nebezpečné sú pre vtáky, ktoré ich používajú na stavanie hniezd. Neskôr sa do igelitu zamotajú, a to môže byť pre ne osudné. Často im úplne odpadnú nohy, pretože zostanú neprekrvené," priblížil ochranár.

Riešenie nevidí ani v papierovej náhrade. Takéto nákupné vrecká považuje ešte za horšie alternatívu. „Niekde musíme vyťažiť drevo, ktoré spracujeme na papier a z neho potom vyrobíme tašku. Drevo je síce obnoviteľný zdroj, ale dlho trvá, kým strom vyrastie. Okrem toho sa v papierenskom priemysle používa takmer 3 000 rôznych chemikálií, priemysel znečisťuje ovzdušie, má veľkú spotrebu vody a znečisťuje aj tú," argumentoval Moňok. Dodal, že kvalitnú plastovú tašku môžeme použiť na nákupy aj 15 – 20 ráz, a tým sa dosah výroby na životné prostredie znižuje.