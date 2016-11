Nové vrtuľníky by mali dodať firmy Bell a Agusta

SITA |

Nové vrtuľníky pre potreby policajtov, hasičov a záchranárov by mali Slovensku dodať spoločnosti Bell Helicopter Textron Inc a Agusta Westland S.P.A. Uvádza sa to na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.