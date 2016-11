Záchranný set pomôže rizikovým bábätkám v prvých minútach života

Môže to byť aj záchranný set, ktorý bábätko pomáha liečiť či stabilizovať dovtedy, kým mu bude poskytnutá špecializovaná pomoc. Do konca roka by ho mali získať pôrodnice, ktoré umožňujú bezplatný pôrod.

Ročne sa na Slovensku narodí asi 55-tisíc detí. Viac ako desatina z nich potrebuje bezprostredne po narodení pomoc. Môže ísť o deti narodené predčasne, s nedostatkom kyslíka, s infekciu alebo vrodenou vývojovou chybou.

Zostava život zachraňujúcich prístrojov pomôže maličkým pacientom s menšími, ale aj závažnejšími ochoreniami.

„Primárne je tento záchranný set určený na použitie práve v tých prvých zlatých minútach, keď pomôže pacienta vyliečiť alebo ho stabilizuje do príchodu tímu, ktorý ho prevezie na špecializované novorodenecké pracovisko, kde budú pacienta so závažným ochorením liečiť. Našou snahou nie je len pacienta zachrániť, našou snahou je predovšetkým zachrániť ho tak, aby mohol v budúcnosti žiť kvalitný život,“ uviedol hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre neonatológiu, prednosta Neonatologickej kliniky v Martine Mirko Zibolen.

Záchranný balík by mala do konca roka získať každá pôrodnica, kde umožňujú ženám bezplatný pôrod. Teda aj menšie nemocnice. „Veľká väčšina detí sa rodí mimo centier, v malých nemocniciach, a nám veľmi záleží na tom, aby aj personál v malej nemocnici mal dostatok prístrojov na to, aby vedel novorodencom poskytnúť adekvátnu starostlivosť,“ dodal Zibolen, ktorý záchranný set zostavil.

Univerzálnu záchrannú zostavu na pomoc deťom, ktoré hneď po narodení bojujú o svoj život, pozostáva z lôžka, ktoré umožní udržanie telesnej teploty, prístroja, ktorý za dieťa dýcha alebo mu pomáha dýchať, monitora, ktorý vyhodnocuje nasýtenie krvi kyslíkom, dávkovačov liekov, infúznych roztokov i prístroja, ktorý môže prostredníctvom skríningového vyšetrenia odhaliť závažné vrodené chyby srdiečka.

Špeciálne lôžka s prístrojmi chce do slovenských nemocníc dodať spoločnosť Lidl Slovensko. Aj tento rok pokračuje v projekte predaja CD s ďalšími troma rozprávkami – O siedmich kozliatkach, O dvanástich mesiačikoch a Snehová kráľovná – a výnos z predaja použije na zaobstaranie týchto záchranných setov.

„Chceme nadviazať na náš projekt z roku 2015, keď sme darovali slovenským pôrodniciam štrnásť inkubátorov a premýšľali sme, ako tento projekt rozšíriť. Práve v spolupráci s profesorom Zibolenom sa nám zdal ako najvhodnejší variant práve tento set pre novonarodené deti, ktorý pomôže desiatky detí zachrániť a možno stovkám skvalitniť štart do života,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Matúš Gála.

Záchranné zostavy s prístrojmi chce Lidl pre nemocnice zaobstarať do konca roka. Získať ich má 52 slovenských nemocníc. Hodnota jedného je približne 16-tisíc eur.