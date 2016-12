Continental otvoril v Dubnici megasklad

Nový expedičný sklad je postavený na takmer 70 tisícoch štvorcových metrov, čo je plocha približne 17 futbalových ihrísk vhodných na medzinárodné zápasy. Podľa Eriky Kostkovej, hovorkyne púchovského Continentalu, v ňom bude možné uskladniť 250-tisíc nákladných pneumatík, ktoré bude rozvážať 25 vysokozdvižných vozíkov. Spočiatku tu má pracovať 100 zamestnancov, na budúci rok sa ich počet zvýši na 130. Do areálu denne príde 125 kamiónov, polovica z nich bude privážať pneumatiky z Púchova, druhá polovica ich bude odvážať zákazníkom.

„Sklady máme teraz od Považskej Bystrice až po Trenčín. Rozhodli sme sa, že budeme konsolidovať logistiku, aby sme vo finále ušetrili finančné prostriedky a zvýšili kvalitu našich logistických služieb. To bol hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli vybudovať jedno veľké distribučné centrum,“ vraví Peter Lichner, vedúci oddelenia dopravy a skladovania v závode Continental Matador Rubber Púchov.

Nový sklad vyrástol v priemyselnom parku pri Dubnici nad Váhom a stál približne 30 miliónov eur. Nie je to investícia Continentalu, ale spoločnosti Invest4SEE, od tohto investora si Continental prenajal sklad na 15 rokov.

„Prvé pneumatiky sem prídu 15. decembra, kedy začíname robiť transfer z jednotlivých skladov. Niektoré musíme vyprázdniť do konca tohto roka. Samotná prevádzka nového skladu sa začne 3. januára,“ dodal Peter Lichner.

Nákladné pneumatiky, ktoré v Púchove vyrábajú, momentálne uskladňujú v priestoroch pri výrobnom závode. Po spustení nového skladu sa situácia zmení. Pneumatiky uložia do špeciálnych kovových paliet, naložia ich do kamióna a do pol hodiny už budú prevezené do Dubnice nad Váhom. Privážať ich sem budú nonstop, 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V sklade ich vyloží špeciálny automatický vykladací systém. Sú to vlastne akési lyžiny dlhé 14 metrov, ktoré vojdú do vnútra kamiónového návesu, nadvihnú palety a vyberú ich všetky von. Vysokozdvižné vozíky ich potom rozvezú po sklade.

„Automatický vykladací systém bude inštalovaný v máji budúceho roka. Podobný systém existuje u výrobcov áut, toto bude v rámci providerov na Slovensku asi novinka. Expedovať sa bude v dvojzmennej prevádzke od pondelka do piatka. O 16. hodine sa uzatvoria objednávky a všetky objednané pneumatiky sa musia vychystať do nasledujúceho rána do 6. hodiny. Potom príde na rad samotná expedícia,“ priblížil fungovanie distribučného centra Peter Zboran, riaditeľ spoločnosti Gimax Tyres, ktorá bude mať na starosti prevádzku skladu.

Závod v Púchove je najväčším európskym výrobcom nákladných pneumatík koncernu Continental. Veľká časť výroby zostáva v Európe, ale pneumatiky z Púchova putujú do celého sveta, najmä do USA, Malajzie a ďalších ázijských štátov, Juhoafrickej republiky a do Austrálie. Momentálne v Púchove vyrábajú 2,7 milióna nákladných pneumatík ročne, výrobu plánujú v najbližších rokoch zvýšiť na 3,3 milióna. Continental má na Považí dva výrobné závody, jeden vyrába pneumatiky na nákladné, druhý na osobné autá. Oba zamestnávajú spolu vyše 4-tisíc ľudí.