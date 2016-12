Po Rybníčkovi sa do politického súboja hlásia ďalší

Nedávno oznámil vznik svojej strany trenčiansky primátor Richard Rybníček. S občianskym združením Progresívne Slovensko, ktoré má ambíciu byť stranou, vyšiel podnikateľ Ivan Štefunko. Vlastný projekt Slovensko 2.0 má aj nezaradený poslanec Miroslav Beblavý.

Rovnako sa špekuluje, že do straníckeho zápasu vstúpi súčasný prezident Andrej Kiska, buď založením vlastnej strany, alebo sa objaví v niektorej novej. Jeho kancelária tieto informácie nepotvrdila.

Na Štefunkov projekt finančne prispel aj jeden zo spolumajiteľov softvérovej firmy Eset Anton Zajac. Pomoc poskytol aj Beblavému. Práve ľudia okolo Esetu podporovali prezidentskú kandidatúru Kisku.

Podľa politológa Michala Horského zastupiteľská demokracia nielen na Slovensku, ale aj v Európe je v poslednom desaťročí v kríze. „Slovenské strany sú do veľkej miery hodnotovo a ideovo vyprázdnené a personálne opotrebované. A tak vo verejnosti, ako aj medzi angažovanými ľuďmi prevláda názor, že demokracii by prospel vznik nových strán,“ povedal politológ s tým, že sa volá po alternatívnom programe k vládnej koalícii či ľavicovému programu Smeru.

„Zatiaľ však pokusy o vytvorenie strán nenasvedčujú, že by mohlo ísť o dlho očakávanú hodnotovú a programovú alternatívu,“ zhodnotil politológ.

Podnikateľ Štefunko nevedel povedať, kedy by sa mohlo združenie Progresívne Slovensko zmeniť na stranu. Podľa neho sa tak stane vtedy, keď budú mať pocit, že verejnosť má záujem o programový projekt, ktorý začali v združení tvoriť.

„Veľa nás je naľavo od stredu, niektorí sú napravo od stredu, ale nie sú to žiadne extrémy. Povedané v západnej terminológii, mohlo by to byť sociálno-liberálne,“ reagoval Štefunko na otázku ideovej orientácie budúcej strany.

Okrem Štefunka sú tvárami jeho združenia Ivana Molnárová zo spoločnosti Profesia, expertka na kultúrnu politiku Zora Jaurová, advokát Radovan Pala z advokátskej kancelárie Taylor Wessing, podnikateľ a investor do startupov Michal Truban či Martin Dubéci.

Ten pôsobil ako poradca bývalej podpredsedníčky parlamentu Eriky Jurinovej z OĽaNO, bol tiež šéfom prezidentskej kampane Radoslava Procházku. Dubéci sa angažoval aj v Sieti, v roku 2015 z nej však odišiel. Spolumajiteľ Esetu Zajac, ktorý žije aj v USA, svoje prípadné angažovanie sa v politike nepotvrdil ani nevylúčil.

Novu stranu s názvom TOSKA ohlásil v polovici októbra primátor Trenčína Richard Rybníček. Hlásiť sa má ku konzervatívnym hodnotám. Rybníček zatiaľ predstavil agendu, ktorá sa však týka skôr regionálnych problémov.

Vlastný projekt má aj nezaradený poslanec Miroslav Beblavý s tromi poslankyňami, ktoré pôvodne kandidovali za Sieť. Minulý mesiac ohlásil Beblavý iniciatívu – V mojom mene, ktorú tiež podporil Zajac z Esetu. Vylúčená nie je ani možnosť, že by Beblavého skupina nakoniec svoje sily spojila so Štefunkovým projektom.

Politológ Horský hovorí, že ide o „tri lastovičky“, aj keď zaiste nie posledné. „Štefunkovo Progresívne Slovensko je zatiaľ iba občianskym združením so stredovými sociálno-liberálnymi ambíciami. Beblavého voľné združenie má ešte ďaleko ku konštituovaniu strany.

Vytvára dojem dámskeho klubu, ktorý zatiaľ nesie prvky liberalizmu, ale aj pokusu o emancipáciu žien a politickej ideológie feminizmu,“ zhodnotil Horský. Pokiaľ ide o Rybníčkovu stranu, tá podľa politológa bazíruje na regionalizme a okrem spriaznených publicistov o novom subjekte vôbec nepočuť.

Okrem spomínaných snáh sa vyčkáva, čo urobí prezident Kiska. Prezidentský mandát mu uplynie v roku 2019. V prípade, že by sa znovu neuchádzal o post hlavy štátu, mohol by sa v parlamentných voľbách v roku 2020 stranícky angažovať. Špekuluje sa, že takou stranou by mohlo byť napríklad Progresívne Slovensko. „Nie sú žiadne konkrétne diskusie a mám pocit, že potrebuje uspieť ako prezident,“ reagoval Štefunko na otázku prípadného vstupu Kisku do strany.

Hovorca prezidenta Roman Krpelan povedal, že Andrej Kiska nie je ani v polovici funkčného obdobia, preto jeho hlavnou úlohou v najbližšom dva a pol roku je nesklamať dôveru ľudí. „Prezident opakovane vyzýva ľudí, aby do politiky vstupovali a je rád, že sa objavujú nové trendy a ohlasujú noví ľudia,“ dodal Krpelan.

Politológ Horský si nemyslí, že Kiska má plán vstúpiť na stranícku dráhu. „Nepovažujem za reálne, aby sa Andrej Kiska vzdal možnosti druhej kandidatúry na prezidenta a už vôbec si nemyslím, že by svoju popularitu a podporu verejnosti venoval jednej z aktuálne vznikajúcich politických strán,“ uzavrel Horský.