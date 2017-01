Výstavba obchvatu Bratislavy sa rozbehne na plné obrátky

Začiatkom roka 2017 sa naplno rozbehne výstavba časti nultého obchvatu hlavného mesta diaľnice D4, ku ktorej sa pridá rýchlostná cesta R7 od Bratislavy smerom na Holice pri Dunajskej Strede. Celkovo tak v okolí Bratislavy do roku 2020 vznikne 59,1 kilometra nových ciest.

Oficiálne sa výstavba začala koncom októbra 2016, keď minister dopravy Arpád Érsek (Most – Híd) slávnostne poklepal základný kameň. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na úseku rýchlostnej cesty R7 neďaleko Holíc. Predchádzal im niekoľkomesačný archeologický prieskum.

Výstavba obchvatu D4/R7 je v súčasnosti jedným z najväčších projektov svojho druhu v Európe. Na Slovensku bude v roku 2017 vo výstavbe ďalších osem úsekov, ktoré však majú omnoho menší rozsah. Pre chýbajúce eurofondy a nedostatok financií v štátnom rozpočte vláda rozhodla, že kombinácia diaľnice a rýchlostnej cesty vznikne zo súkromného kapitálu formou PPP projektu.

Štát odhadoval, že za výstavbu a 30-ročnú prevádzku spolu s údržbou zaplatí celkovo 4,5 miliardy eur. Súťaž však vygenerovala výrazne nižšiu cenu. Najnižšiu ponuku predložilo konzorcium Obchvat nula, ktoré vedie španielska spoločnosť Cintra.

Celková suma projektu dosiahla 1,9 miliardy eur. Do projektu sa zapojili aj Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj spolu so Slovenským investičným holdingom. Ročné splátky, ktoré bude štát platiť 30 rokov, dosiahnu 52,8 milióna eur ročne.

Projekt bude do užívania odovzdaný vo dvoch etapách. Prvá časť bude hotová v roku 2020, druhá v roku 2021. "Máme dôvod sa čo najskôr do toho pustiť a skracovať termíny, ako je to len možné. Dodržiavame všetky termíny a dodávky, nikdy sme nič neodovzdali neskôr, ako sme sa zaviazali,“ povedal v máji 2016 pri podpise zmluvy zástupca konzorcia Carlos Ugarte zo spoločnosti Cintra.

Po najvyťaženejších úsekoch obchvatu bude denne jazdiť 45-tisíc vozidiel. Chýbať však bude aj naďalej tunel Karpaty, ktorý má spojiť bratislavskú mestskú časť Raču s diaľnicou D2 pri Stupave.

Hlavným prínosom projektu D4/R7 bude uľahčenie vstupu do Bratislavy z juhovýchodnej strany a odľahčenie Prístavného mosta na diaľnici D1, cez ktorý denne prejde viac ako 100-tisíc áut.