Slovensko bude mať do konca roku novú envirostratégiu

Novinárom to dnes povedal minister životného prostredia László Sólymos, ktorý spoločne so štátnym tajomníkom Norbertom Kurillom predstavil priority envirorezortu na tento rok.

„Našou ambíciou je poukázať, že životné prostredie nie je prekážkou rastu a prosperity, ale je jeho neoddeliteľnou súčasťou, je v symbióze s hospodárskym rastom," zdôraznil Kurilla, podľa ktorého pri príprave stratégie dá MŽP priestor mimovládnym organizáciám, akademickej obci i odbornej a laickej verejnosti, aby vyjadrili svoj pohľad na to, aká by mala byť vízia modernej environmentálnej politiky.

Treba triediť a recyklovať

Kľúčovou úlohou MŽP bude podľa Sólymosa zvyšovať objem vytriedeného a recyklovaného odpadu, a tým znižovať ukladanie komunálneho odpadu na skládky. MŽP preto pripravuje nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, keďže Slovensko má jeden z najnižších poplatkov v Európskej únii. Minister nepovedal, o koľko skládkovanie zdražie, uistil však, že zvyšovanie cien bude postupné.

Pre občanov to podľa Sólymosa nebude záťaž, pretože za recyklovaný odpad neplatia, takže ak budú dostatočne triediť, a nie skládkovať odpad, zvýšenie cien sa ich dotkne len minimálne. Ministerstvo vyhlási už o niekoľko dní verejné obstarávanie na nový informačný systém odpadového hospodárstva v sume asi 12 miliónov eur.

Vďaka nemu budú mať štátna správa, samospráva a podnikatelia pôsobiaci v odpadovom hospodárstve, ako aj verejnosť komplexný prístup nielen k údajom o vzniku a nakladaní s odpadom, o recyklačných a spaľovacích zariadeniach, ale aj o skládkach odpadov a zberných dvoroch.

MŽP eviduje 1758 environmen­tálnych záťaží

MŽP bude aj tento rok pokračovať v sanácii environmentálnych záťaží, ktorých eviduje 1758, z toho potvrdených 298. „Na ich riešenie do roku 2021 treba 210 miliónov eur. Slovensko môže na tento účel čerpať z eurofondov 180 miliónov eur," povedal Sólymos.

Minister povedal, že jeho rezort už rieši aj skládku toxických priemyselných odpadov v Širokej na Orave, ktorá kontaminuje rieku Orava toxickým arzénom. „Z našej strany vyvíjame maximum energie, no v záujme rýchlosti nemôžeme porušiť zákon a verejné obstarávanie urýchliť. V tomto prípade by to možno bolo aj správne, ale takýto precedens by som nerád zavádzal," povedal s tým, že dúfa, že verejné obstarávanie bude do troch mesiacov a skládka sa môže začať sanovať.

MŽP tento rok čaká aj novela zákona o ovzduší, keďže do slovenskej legislatívy sa musia zapracovať opatrenia na zníženie emisných stropov pre oxidy dusíka, ktoré vznikajú najmä v doprave spaľovaním dieselových motorov, ako aj pre oxidy síry a amoniaku vznikajúce predovšetkým poľnohospodárskou činnosťou. Pripravuje sa i novela zákona o obchodovaní s emisiami, ktorá zavedie elektronické nahlasovanie správ a údajov pre tých prevádzkovateľov, ktorí sú zahrnutí do systému obchodovania s emisnými kvótami.

Na zelené projekty samospráv vyčlenil envirorezort 20 miliónov eur na budovanie verejných vodovodov, kanalizácií, čistiarní odpadových vôd či budovania zberných dvorov s cieľom podporiť triedenie odpadov v obciach. Na zatepľovanie verejných budov, ako sú materské a základné školy, obecné úrady, kultúrne domy a domy sociálnych služieb je k dispozícii 10 miliónov eur. Ďalšie štyri milióny eur pôjdu samosprávam na likvidáciu nelegálnych skládok.