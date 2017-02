Gašpar: Podpis je môj, mám právo na osobný postoj

Reagoval tak na kritiku, že sa podpísal pod vyhlásenie klubu o migrácii. „Podpísal som to vyhlásenie a vyjadril som tak osobný postoj k istej téme v súlade, podľa mňa, s ľudskými a občianskymi právami,“ uviedol pred novinármi.

Gašpara v tejto súvislosti prijal v januári prezident Andrej Kiska a bývalá premiérka Iveta Radičová sa zriekla ocenenie Zlatý Biatec za rok 2012, ktorý jej udelil NEF – Hospodársky klub.

Aj policajný prezident má právo na svoj názor, tvrdí

Vo vyhlásení sa píše o sprisahaní zahraničím platených mimovládnych organizácií aj o tom, že médiá klamú. „Skutočne sme sa všetci vďaka korporátnym médiám a tzv. ‚slniečkarom‘ stali v úvodzovkách takými ‚ostýchavými‘ a v podstate zbabelými, že sa zdráhame jednoducho nazvať hlupáka – hlupákom, podliaka – podliakom, parazita – parazitom? Asi nie,“ uvádza sa vo vyhlásení. Podľa neho sú Európania nevoľníkmi vo vlastnej krajine „aj vďaka uplatňovaniu ľudskoprávneho imperializmu zo strany protinárodne orientovaných štruktúr“. Klub dodal, že polícia by mala byť nezávislá.

Policajný prezident Gašpar zdôraznil, že nikdy nebol členom politickej strany ani hnutia a ani nikdy nevyvíjal v ich prospech činnosť. To je v súlade so základnými povinnosťami policajta, ktoré sú uvedené v zákone o štátnej službe, zdôraznil a dodal, že zákon obsahuje aj antidiskriminačnú doložku, v zmysle ktorej by za svoje politické zmýšľanie nemal byť nejakým spôsobom napádaný.

Uviedol, že v rámci tohto združenia od roku 1993 vystupovali významné osobnosti spoločenského, hospodárskeho života a je tam názorová pluralita. „Za posledné dva týždne som sa dočítal, že nemôžeme mať svoj názor, teda hlavne ja ako policajný prezident,“ podčiarkol.

Policajný prezident v tejto súvislosti hovoril o tom, že v súvislosti s migrantmi je vo Viedni veľmi zlá bezpečnostná situácia. Je to 70 km od Bratislavy. Ak rakúska polícia začne vykonávať efektívne opatrenia, tak bude páchateľov vytláčať do najbližších veľkých sídel, a to môže byť Brno, Bratislava alebo Budapešť.

Zastal sa ho aj Kaliňák

Gašpar uviedol, že denne sa zaoberajú tým, aké opatrenia musí polícia prijať, aby sa nezhoršilo bezpečnostne prostredie najmä na území Bratislavy. Poukázal na to, že minulý týždeň v Rakúsku prijali opatrenia, ktoré sú aj vo vyhlásení NEF.

Policajného prezidenta sa zastal minister vnútra Robert Kaliňák. „Neupierajte ľuďom základne ľudské právo vyjadrovať sa!“ uviedol. Podľa Kaliňáka ak to, čo je v tomto vyhlásení konšpirácia, tak konšpirácia je aj európska agentúra pre ochranu vonkajších hraníc Frontex. Tá tiež napísala v správe, že mimovládne organizácie sa podieľajú spolu s organizovaným zločinom na preprave migrantov, povedal Kaliňák.