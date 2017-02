Ako nebyť rukojemníkom internetu? Nové centrum poskytne pomoc

V dnešných časoch sú online a offline svet veľmi úzko prepojené. Cieľom projektu je preto vytvorenie centier pomoci a aktívnej siete odborníkov v regiónoch ako aj výskum a otvorenie diskusie o problematike online závislostí.

Na Slovensku sú 2 až 3% používateľov internetu závislé od určitej online aktivity. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov, častejšie chlapci ako dievčatá. „V projekte sa zameriame najmä na používateľov internetu, u ktorých sa môže, ale nemusí, závislosť rozvinúť,“ povedal prezident eSlovensko Miro Drobný.

Riaditeľ eSlovensko Miro Drobný predstavuje mobilnú aplikáciu neZavislost. Autor: eSlovensko

Informácie nájdu záujemcovia na portáli nezavilost.sk a pre každého je k dispozícii jedinečná mobilná aplikácia neZavislost. Zatiaľ je dostupná iba pre Android. Je určená pre používateľov mobilov a internetu. Otestovať sa môže každý. Pomáha zistiť, koľko času trávime online a nájsť rovnováhu. „Okrem grafov najpoužívanejších aplikácií dňa, prehľadu denného, týždenného a celkového času stráveného na internete, obsahuje aj Zápisník, Stopku, Test závislosti či motivačnú Skupinu,“ dodal Miro Drobný.

Závislosť ako každá iná

Aj keď má závislosť od internetu veľa spoločného s inými závislosťami, nedá sa pri nej úplne abstinovať. Odborníci prirovnali používanie internetu k priberaniu. Chcete schudnúť? Neznamená to, že prestane celkom jesť. Kľúčová je zmena životného štýlu.

Aby vám život v zajatí internetu neunikali pomedzi prsty. Miro Drobný (vľavo) a Juraj Holdoš slávnostne predstavili neZavislost.sk Centrum prevencie internetovej závislosti. Autor: eSlovensko

Juraj Holdoš z katedry psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku upozornil, že internetová závislosť doposiaľ nie je diagnózou. Má však porovnateľné princípy ako akákoľvek iná závislosť. Ide o tzv. nelátkovú závislosť, ktorú vyvoláva určitý typ správania. Podľa odborníka má najbližšie k patologickému hráčstvu, gamblingu.

„Závislosť od internetu je správanie, pri ktorom dochádza k nadmernému používaniu internetu a u jedinca vedie ku komplikáciám v psychickej, sociálnej, pracovnej alebo školskej oblasti,“ spresnil Holdoš. Z výskumu z rokov 2014 až 2016 na vzorke 1 900 ľudí vo veku 14 až 69 rokov vyplynulo, že nadmerne používa internet 13,5%. Klinickú závislosť prieskum odhalil u 2,1% ľudí.

„Od internetu vlastne nie sme závislí všeobecne, ale sme závislí od konkrétnych aplikácií, webov či služieb, s ktorými je spojený špecifický druh činnosti,“ dodal Holdoš. V rámci internetovej závislosti rozoznávajú odborníci niekoľko druhov: závislosť od online pornografie, virtuálnych vzťahov, online hier či gamblingu, nakupovania a surfovania či sťahovania dát.

Rodičia, nepanikárte!

Psychologička Jarmila Tomková, ktorá spolupracuje na projektoch prevencie občianskeho združenia eSlovensko, upozornila, že rodičia by nemali panikáriť. Iste, majú starosť, či ich deti trávia čas zmysluplne. Mali by si tiež položiť otázku, ako trávia čas oni sami a aký príklad tak dávajú deťom.

Zľava Juraj Holdoš z katedry psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku, Vladimíra Čekelová z Oddelenia nelátkových závislostí II. Psychiatrickej kliniky SZU nemocnice F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici, prezident eSlovensko Miro Drobný a hovorí psychologička Jarmila Tomková počas prezentácie projektu Centra prevencie internetovej závislosti. Autor: eSlovensko

„Disponujeme iba určitým množstvom času. Vrátane toho, ktorý je určený na spánok. Pretože, povedzme, že závislí od online hier si ukrajujú aj z neho. Máme čas, ktorý si môžeme rozvrhnúť do rôznych aktivít s rodinou, deťmi, rovesníkmi, na šport, ale aj internet. Cieľom je to, aby rodina – rodič a dieťa boli bdelí, či to, čo robia, je prioritou v ich živote. Rodič cez vlastné činy a narábanie s časom ukazuje deťom vzor, na čom v rodine záleží, aby dieťa trávilo čas aj mimo tabletu. Celý životný štýl rodiny prechádza na dieťa, rodič ho musí naučiť, že internet je nástroj a musí sa naučiť používať ho vedome a narábať s časom zodpovedne,“ povedala psychologička.

Navyše spomínaná aplikácia je podľa jej slov zároveň výbornou investíciou do seba. „Cieľovou skupinou sú „oranžoví“ používatelia, teda tí, ktorí sú na hrane nadmerného používania, ale ešte nie sú závislí. Táto aplikácia môže byť užitočná a pomôcť kontrolovať to, čo sa vymyká z rúk,“ dodala.

Poznať riziká

Vladimíra Čekelová z Oddelenia nelátkových závislostí II. Psychiatrickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici upozornila, že človek v ideálnom stave funguje uprostred, teda mimo extrémov, kde nič nie je iba čierne a biele. Strata kontroly znamená podľa jej slov pre človeka obrovskú neslobodu.

„Málokedy si uvedomujeme, ak je už človek závislý, nie je to niečo, čo sa dá vyliečiť. Je to niečo, čo nám ostane celý život a musíme sa s tým naučiť žiť,“ dodala. Kým v 90. rokoch minulého storočia mali na oddelení najmä patologických hráčov, ktorí boli závislí od automatov a neskôr sa rozšírilo aj tipovanie, dnes nie je práve závislosť od sociálnych sietí a internetu ojedinelá.

„U mladých väčšinou prevláda hranie cez sociálne siete, ale aj hráčske schránky, kde ide aj o peniaze. Je to veľké nebezpečenstvo v tom, že človek ani nemusí odísť z domu, aby prišiel o veľa peňazí,“ povedala odborníčka. Navyše pri internete neexistuje taká miera kontroly ako napríklad vek 18 rokov pri kúpe alkoholu či vstupe do herne. Aj keď ani to nefunguje 100-percentne. Navyše závislosť od internetu stále nie je braná ako nejaký veľký problém a jej dôsledky sa neprejavujú tak intenzívne.

„Najmladší klient u nás mal 16 rokov. Nedokázal pustiť mobil z ruky,“ dodala. Navyše nie je pravidlom, že by závislí ľudia pochádzali výlučne z disfunkčných rodín a často sú vysoko inteligentní. Podľa odborníčky pribúdajú aj dievčatá.