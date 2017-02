Najstaršiu univerzitu objavujú Taliani

Na prvý pohľad bolo jasné, že nejde o bežné imatrikulácie. Z lavíc auditória sa ozývala prevažne angličtina. V rovnakom jazyku bol aj príhovor prorektorky pre medzinárodné vzťahy Daniely Ostatníkovej a študentský sľub. Potom nasledovali praktické informácie o knižniciach, internátoch až po kurzy slovenčiny.

„Vybral som si Slovensko, pretože je to pre mňa niečo nové, nová kultúra, nové skúsenosti. Chcem zistiť a skúsiť, ako sa tu žije a študuje, kvôli novým skúsenostiam,“ zamyslel sa Gus Eadie z univerzity v Holandsku. Nie je u nás sám, je tu aj jeho priateľka, ktorá práve končí štúdium a na Slovensku už pracuje. Gus si vybral Fakultu managementu UK.

„Predtým, ako som sem prišiel, som o Slovensku nevedel absolútne nič, vedel som iba, že ide o jednu z krajín Európskej únie. Nič viac. Takže je pre mňa všetko otvorené. Plánujem niekoľko výletov, už som si trochu pozrel hlavné mesto. To je naozaj veľmi staré a veľmi pekné. Je zaujímavé sa dozvedať niečo o histórii, chcem určite navštíviť hrady, zámky a múzeá,“ dodal s úsmevom Gus.

Najpočetnejšia skupina zahraničných študentov je tento semester z Talianska. Martine Fazioli z Ríma sa naša krajina a univerzita v hlavnom meste zapáčila, pretože tu môže absolvovať predmety a skúšky v angličtine. Okrem toho má Bratislava podľa nej v Európe centrálnu polohu a plánuje z nej cestovať ďalej. „Chcem navštíviť iné európske hlavné mestá. Na Slovensku som prvýkrát. Ale je tu teraz veľa Talianov, dokonca aj jeden študent z rovnakej univerzity, na ktorú chodím v Taliansku. Je to pre mňa lepšie, pretože tu nie som sama,“ zhrnula Martina.

Masaki Kobajaši je z Japonska a v Bratislave bude študovať na filozofickej fakulte. „Už som si stihol pozrieť Staré Mesto a našiel som tam fantastické staré budovy. To ma veľmi prekvapilo. Našiel som aj obchod s medom, ktorý ma úplne očaril,“ opísal svoje prvé dojmy Masaki.

Talianska študentka Martina Fazioli z Ríma. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Univerzita Komenského je podľa prorektorky pre medzinárodné vzťahy a koordinátorky programu Erasmus+ Daniely Ostatníkovej pre študentov z ostatných štátov a univerzít Európy, ale aj mimo nej stále viac atraktívna. V posledných dvoch rokoch začínajú prichádzajúci študenti dorovnávať tých, ktorí odchádzajú študovať od nás do zahraničia. „Myslím, že je to dôsledok hlavne toho, že Slovensko je už známa krajina, pomohlo nám k tomu aj naše predsedníctvo v Rade EÚ, ale aj to, že sme bezpečná krajina a študenti nemajú zábrany, že by sa báli o svoju bezpečnosť a ani ich rodičia. Slovensko je pekná krajina a tým, že tu boli už viacerí, potom, keď sa vracajú späť, šíria dobré meno univerzity, a to nám veľmi pomáha,“ ozrejmila Ostatníková.

Najväčšie výmeny majú na fakulte managementu, keďže ide o moderný odbor, ktorý dnes hýbe svetom, potom sú to lekárske, ale aj spoločenskovedné fakulty. Pri štúdiu zahraničných študentov pomáha aj Studia Academica Slovaca, kde učia mladých ľudí slovenčinu a predstavujú našu kultúru.

„Pri programe Erasmus+ môžu študenti raz absolvovať stáž a raz štúdium za svoj smer štúdia. Buď prichádzajú na jeden, alebo na dva semestre. Dostávajú riadne kredity a tie musia byť započítané recipročne. Takže našim študentom započítavame kredity, ktoré získali na univerzitách vo svete a naopak,“ doplnila Ostatníková.

Univerzita Komenského sa do programu Erasmus+, predtým pod názvom Socrates zapojila prvýkrát v akademickom roku 1998/1999, takže od septembra tohto roka to bude už dvadsiaty rok.

Počty zahraničných študentov, ktorí budú študovať na UK Bratislava Erasmus+ Taliansko – 32 študentov

Španielsko – 18 študentov

Turecko – 15 študentov

Francúzsko – 10 študentov

Portugalsko – 10 študentov

Poľsko – 7 študentov

Rakúsko – 6 študentov

Česká republika – 6 študentov

Nemecko – 3 študenti

Rumunsko – 3 študenti

Fínsko – 3 študenti

Chorvátsko – 2 študenti

Slovinsko – 2 študenti

Litva – 2 študenti

Estónsko – 2 študenti

Belgicko – 1 študent

Bulharsko – 1 študent

Holandsko – 1 študent Bilaterálne dohody Austrália – 1 študent

USA – 1 študent KA 107-partner countries Srbsko – 5 študentov Spolu – 131 študentov Zdroj: UK