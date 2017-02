Prvé školské autobusy pôjdu do okolia Gabčíkova

Rezortný minister Peter Plavčan (SNS) tvrdí, že bude lepšie, ak k redukcii príde zdola, teda zo strany obcí, pod ktoré základné školstvo spadá. Samosprávy sa budú môcť rozhodnúť, či využijú špeciálnu dopravu, čo bude pre ne znamenať odliv detí, alebo sa budú snažiť menšie školy udržať.

Autobusy, ktoré budú žiakov zadarmo rozvážať z domu do škôl, sa spustia najprv v testovacom režime. Zatiaľ má ísť o vozidlo alebo dve, ktoré budú dopravovať deti v okolí Vodného diela Gabčíkovo. Testovať sa má v tých obciach, kde je problematické klasické autobusové spojenie. Do konca tohto školského roka sa potvrdí, ako bude táto služba fungovať a kde má chyby. Na projekte sa podieľajú tri ministerstvá, školstva, dopravy a vnútra.

Zatiaľ iba vyskúšať

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) zdôraznil, že autobusy chcú zatiaľ iba vyskúšať. Konkrétnu dedinu, ktorá je na to vhodná, našiel minister dopravy. „Má určitý problém s logistikou a dopravou detí do škôl, lebo prekážkou je aj Vodné dielo Gabčíkovo. My zabezpečíme jeden mikrobus a na tomto modeli sa začne testovať,“ konkretizoval Kaliňák.

Pilotný projekt podľa šéfa rezortu vnútra ukáže, kto má platiť náklady, kto bude financovať nákup vozidiel, akým spôsobom sa majú rodičia prihlasovať, ako sa budú vyberať deti, prípadne aj to, ako budú využité autobusy po tom, čo odvezú deti do školy. Môžu slúžiť napríklad seniorom ako ďalšia pomoc alebo na rozvoz jedla.

Kaliňák pripomenul, že na Slovensku sme zatiaľ školské autobusy plošne nemali a preto ani nemáme skúsenosti. Kopírovať a aplikovať americký alebo západoeurópsky model na naše podmienky podľa neho nie je vždy možné, pretože rozloženie obcí na Slovensku je špecifické. Cieľom autobusov je zabezpečiť dopravu žiakov do škôl a zvýšiť bezpečnosť. „Deti sú v autobuse, ktorého vodič vie, že majú nastúpiť či už smerom do školy, alebo zo školy, to znamená, že je tam veľmi výrazná bezpečnosť pri vstupe aj pri odchode zo školy,“ ozrejmil Plavčan. Rodičom tiež odpadne každodenné rozvážanie detí, pocítia to na rodinnom rozpočte aj úspore času.

Ak sa pokus overí, školské autobusy budú pribúdať

Júliu (35) z Baky v okrese Dunajská Streda by školský autobus výrazne odbremenil a mala by aj väčší pocit istoty. „Mám druháčku, ktorá navštevuje školu v Gabčíkove,“ hovorí mamička. Samu sa ju autobusom zatiaľ bojí púšťať. Kvôli rozvozu detí musela prispôsobiť aj svoju prácu. „Ráno vozí dcéru do školy otec jej kamarátky, poobede po ňu chodím ja. Keď jej kamarátka ochorie, vtedy ju musím zaviezť ja,“ hovorí Júlia. Školský autobus by podľa nej využili viacerí. „Nedávno sme sa o tom bavili aj s ďalšími rodičmi a narátali sme osem detí, prvákov a druhákov, ktoré by mohli chodiť autobusom. Bolo by to efektívnejšie ako chodiť štyrmi či piatimi autami,“ myslí si mamička.

Podľa Aleny Petákovej, predsedníčky Združenia základných škôl Slovenska, sú školské autobusy dobrým riešením aj preto, že deťom, ktoré už teraz nemajú školu v obci, musia školy vyplácať „dopravné“. S tým majú problémy, či už administratívne, alebo vôbec fyzické. Na druhej strane vidí aj to, že nový typ dopravy prinesie zánik menších škôl a posilnenie tých väčších. „Jedno je pravda, v rámci posledných testovaní, PISA alebo napríklad finančnej gramotnosti väčšie školy dopadli lepšie. Profesijne sa dajú lepšie zabezpečiť kvalifikovanými ľuďmi, na malej škole je problém obsadiť všetky aprobácie tak, aby bol kvalifikovaný pedagóg. Na druhej strane sú školy v dedinách aj takou kultúrnou ustanovizňou. Podľa mňa to treba riešiť školu od školy a situáciu od situácie,“ uzavrela Petáková.

Ak sa pilotný projekt osvedčí, školské autobusy budú postupne pribúdať v ďalších regiónoch. Plavčan poukazuje to, že samosprávy sa samy rozhodnú, či autobusy chcú a či potom menšie školy zrušia. „V každom prípade to považujem za veľmi dobrý krok k tomu, aby sme nerobili napríklad aj redukciu siete škôl zhora, ale skôr zdola, to znamená zo strany obcí, miest, ktoré prejavia záujem, aby sa to robilo plynule a na základe ich žiadosti, pretože školské autobusy by k takejto redukcii siete viedli,“ konštatoval minister.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek nevie posúdiť, ako sa obce zachovajú. Takzvané málotriedky na dedinách sú podľa neho väčšinou zrekonštruované, samosprávy do nich investovali peniaze, zamestnávajú tam svojich obyvateľov. „Je to aj určitá hrdosť pre obec, že tá škola tam je. Občania sú vďační, že škola tam je a na druhej strane to sú voliči starostu obce a, samozrejme, aj poslancov obce, ktorí o týchto veciach rozhodli. Pokiaľ je takáto dedina, ktorá má málotriedku, vzdialená od inej dediny dva, tri kilometre, možno v týchto prípadoch snáď, no hovorím, všetko bude na rozhodnutí starostov a zastupiteľstva,“ domnieva sa Ondek.