Potvrdili trest 21 rokov pre šéfa vydieračov Štvrteckého

Najvyšší súd SR v utorok potvrdil 21-ročný trest väzenia pre šéfa vydieračskej skupiny zo Záhoria Miroslava Štvrteckého. Nevyhovel tak obžalovanému, ktorý žiadal mimoriadne zníženie trestu, ani prokurátorovi, ktorý požadoval trest sprísniť na 24 rokov. V odvolaní voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2015 Štvrtecký argumentoval, že trest 21 rokov je príliš prísny, keďže jeho skupina v rámci páchania trestnej činnosti nespáchala vraždu, ani ťažké ublíženie na zdraví.

Vo vyhlásení, ktoré v utorok na verejnom zasadnutí prečítal jeho obhajca, tiež uviedol, že si uvedomuje neprípustnosť svojho konania, skutky ľutuje a je pripravený viesť riadny život. Podľa predsedu senátu odvolacieho súdu však konanie vedené na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku „netrpí žiadnymi podstatnými chybami“ a rozsudok je primeraný. Argumentácia o dobrých posudkoch z výkonu trestu alebo záväzok viesť riadny život podľa súdu na mimoriadne zníženie trestu nestačí. Verdikt odvolacieho súdu je právoplatný. Štvrtecký sa utorkového zasadnutia nezúčastnil zo zdravotných dôvodov napriek tomu, že ho súd vo februári vzal do väzby.

Ostatní poznajú už svoje tresty

Ostatným členom skupiny, ktorí podali odvolania proti verdiktu Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2015, v rámci ktorého im v opakovanom konaní uložili tresty za zločinecké aktivity, odvolací súd tresty potvrdil začiatkom novembra. Šéf skupiny však na zasadnutí chýbal, súdu totiž oznámil, že je hospitalizovaný. Preto bol vyčlenený na samostatné konanie. To bolo pôvodne stanovené na december, pre opätovné ospravedlnenie obžalovaného zo zdravotných dôvodov ho však zrušili. Následne sa nedostavil ani na zasadnutie vytýčené na február. Súd potom rozhodol o jeho zadržaní a vzatí do väzby.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uložil členom skupiny v septembri 2015 tresty v rozmedzí od štyroch do 21 rokov. Prípadom sa pritom zaoberal už po druhýkrát. Samotnému šéfovi vydieračskej skupiny Miroslavovi Štvrteckému v septembri minulého roku Špecializovaný trestný súd vymeral trest 21 rokov väzenia. Stalo sa to v rámci pojednávania o určení výšky trestu pre právoplatne odsúdených páchateľov.

Trest 20 rokov dostal člen skupiny Patrik Šnajder. Na osem rokov väzenia odsúdili ďalšieho kľúčového člena skupiny Petra Havlíčka. Podľa predsedu senátu v tomto prípade súd zohľadnil to, že sa k činom priznal, oľutoval ich a aktívne pomáhal v odhaľovaní trestnej činnosti. Zdeňek Uhlíř dostal sedem rokov, Jozef Fila a Jozef Helt po šesť rokov, Radim Chanečka päť rokov a deväť mesiacov, Martin Jamrich päť rokov a šesť mesiacov a Rastislav Zajc štyri roky.

Konanie o výške trestu

Miroslava Štvrteckého, ktorého vydieračská skupina pôsobila prevažne na Záhorí, Špecializovaný trestný súd pôvodne právoplatne odsúdil na 24 rokov väzenia. Trest mu vymerali v roku 2010 a vo februári 2011 ho potvrdil aj Najvyšší súd SR. Vo väzení už strávil deväť rokov. Tam aj požiadal o obnovu konania, čomu Špecializovaný trestný súd 15. júna 2015 vyhovel. Povolili mu však len konanie pre rozhodnutie o výške trestu, nie pre rozhodnutie o vine. Voči tomuto rozhodnutiu sa odvolal, a tak o obnove konania rozhodoval senát najvyššieho súdu. Aj ten nakoniec povolil obnovu konania, tiež však len pre rozhodnutie o výške trestu.

Spis prípadu však Špecializovanému trestnému súdu doručili z najvyššieho súdu až po niekoľkých dňoch. Súd následne rozhodol o vzatí Štvrteckého do väzby, ale bolo to až osem dní po rozhodnutí o povolení obnovy konania, čo znamená, že bol prekročený zákonný limit na takéto rozhodnutie. Preto sa Štvrtecký proti rozhodnutiu o vzatí do väzby odvolal a najvyšší súd ho prepustil na slobodu. Rovnako sa tak stalo v prípade členov jeho skupiny. Špecializovaný trestný súd aj najvyšší súd po medializácii prípadu zverejnili vyhlásenia, v ktorých trvajú na tom, že v prípade nepochybili.