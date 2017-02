Úradníka obvineného z korupcie vzali do väzby

Podľa druhostupňového súdu totiž existuje riziko, že by obvinený na slobode mohol mariť vyšetrovanie, prípadne že by páchal ďalšiu trestnú činnosť. Podľa najvyššieho súdu totiž z listinných dôkazov vyplynulo, že Peter O., ktorého polícia obvinila, že za sprostredkovanie dotácií v oblasti poľnohospodárstva požadoval úplatky, sa po prepustení z policajného výsluchu snažil dostať do elektronického systému Pôdohospodárskej platobnej agentúry a tiež do jej elektronic­kej pošty.

Súd zobral do úvahy aj druhé obvinenie, ktoré medzičasom proti Petrovi O. vzniesla polícia.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) obvinil 59-ročného Petra O. z trestného činu prijímania úplatku. Podľa polície v dvoch prípadoch požadoval za zabezpečenie poskytnutia finančnej dotácie pre poľnohospodárske subjekty úplatok. V prvom prípade žiadal ešte v minulom roku za vybavenie dotácie pre družstvo od jeho predsedu percentá z celkovej sumy 835-tisíc eur, „neskôr to špecifikoval na dve percentá, teda zhruba 16-tisíc eur,“ povedal v piatok policajný prezident Tibor Gašpar s tým, že v tom čase už predseda družstva spolupracoval s políciou.

Obvinený 17. februára prijal prvú časť sumy, 6 000 eur, pri tom ho však zadržala polícia. Vyšetrovateľ podľa Gašpara navrhoval v tomto prípade väzobné stíhanie, sudca Špecializovaného trestného súdu sa však s návrhom nestotožnil.

Následne 22. februára policajti rozšírili obvinenie voči Petrovi O. V januári totiž od podnikateľského subjektu žiadal za sprostredkovanie dotácie 146-tisíc eur sumu 3 000 eur. Vo februári mu suma prišla na účet. V tomto prípade polícia obvinila z podplácania aj zástupcu subjektu Tibora S. V prípade dokázania viny hrozí Petrovi O. väzenie na tri až osem rokov.