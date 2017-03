Temperamentný pes nemôže hľadať výbušniny

Príslušníci Služobnej kynológie Policajného zboru a Riečnej polície vykonávajú tento týždeň špeciálne cvičenie so psami.

Tá má simulovať pachové stopy mŕtveho tela. „Hax označil prvú vzorku zo vzdialenosti 50 metrov, nafúkol mu ju vietor a pes zareagoval,“ vysvetlil jeho psovod Marián Palenčík z Vranova nad Topľou. Pri druhom pokuse Hax zachytil stopu až z dvoch metrov. „Všetko to závisí od vetra, prúdu vody, teploty vzduchu a ďalších podmienok,“ vymenoval Palenčík. Nevyhnutná je aj skúsenosť psovoda navádzať psa proti vetru. Vycvičené zvieratá uľahčujú prácu potápačom.

Tento týždeň vykonávajú príslušníci Služobnej kynológie Policajného zboru a Riečnej polície špeciálne cvičenie so psami, ktoré je zamerané na vyhľadávanie tiel. „Policajti so svojimi psami budú do konca týždňa trénovať na trávnatých, lesných, vodných plochách a na brehoch riek,“ spresnila hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová. Novinárom včera predstavili prácu deviatich psov.

Ide najmä o nemeckých a belgických ovčiakov či labradora. „Pri špeciálnych prácach nie je podstatná rasa psa, podstatné je to, aby bol pes schopný vykonať danú špecializáciu,“ priblížil Marián Charvát, zástupca riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru. Zvieratá pomáhajú pri hľadaní nezvestných, mŕtvych či pri odhaľovaní drog. Na každú špecializáciu sa hodí iná povaha psa. „Môj pes je temperamentný, určite by som ho nedal na výbušniny, lebo jeho komunikácia a reakcie na prostredie sú veľmi živé a na výbušniny potrebujeme povahovo pokojnejšieho psa,“ dodal Palenčík.

Preto sa psy zvyčajne zameriavajú len na jeden pach. „Každý rok si potrebujú predĺžiť alebo zvýšiť kategóriu, aby mali certifikáciu, že môžu túto činnosť vykonávať,“ poznamenal Charvát. Zvieratá majú spoločný tréning raz za rok, keď majú povinnosť certifikovať sa. „Inak každý pes má svoj individuálny výcvik, hodiny,“ doplnil Charvát.

Pes sa na výcvik vyberá v siedmich týždňoch. Do roka prebieha jeho výchova a socializácia. „Musí mať skúsenosť s autami, ľuďmi, bežnými vecami okolo seba, rôznymi predmetmi a zvukmi,“ priblížil Palenčík. Až potom sa prejde k výcviku. „Dôležité je budovanie vytrvalosti psa, nikde nie je zaručené, že bude pracovať 20 minút, môže pracovať deň, týždeň a je potrebné stále ho motivovať,“ pripomenul psovod. Uznáva však, že Hax ľahšie nájde telo vo vode ako na súši. „Keď si zoberiete pôdu a čo všetko obsahuje, aké a koľko pachov, tak voda je sterilná,“ objasnil. Celý výcvik aj práca v teréne však prebieha ako hra. „Keď vás zviera uvidí, tak sa teší, lebo vie, že ide pracovať – ide sa hrať,“ dodal psovod. Miesto nálezu označí štekotom alebo tešením sa. Vie, že na základe zmeneného správania dostane odmenu – loptičku.

„Niekomu sa lepšie robí so psom, niekomu so sučkou. Osobne som mal záchranárku, výbušninárku aj mŕtvolárku sučku, tie sú pokojnejšie,“ opísal svoje skúsenosti inštruktor Juraj Linhart. Pohlavie zvieraťa teda nezohráva dôležitú úlohu, dôležitejšia je povaha.

Kedysi psy trénovali na bravčové mäso. „Chemické náhrady sa pachovo viac podobajú realite,“ vysvetlil Linhart, ktorý zároveň predviedol, ako pes vyhľadá ostatky tela na súši v krovinách. V húštine na brehu jazera skryl loptičku a dal pokyn psovi. Zviera ju v priebehu minúty našlo, čo sprevádzali slová pochvaly od psovoda.

Psy dokážu prepátravať veľké plochy, kde s nimi psovod chodí aj niekoľko hodín a niekoľko dní v týždni. Takúto prácu môžu robiť desať až dvanásť rokov. Závisí to od genetiky či veľkosti psa.