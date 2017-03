O údajných nekalých praktikách na MZV prehovoril ďalší bývalý zamestnanec

Zelinka pracoval na rovnakom odbore ako Zuzana Hlávková a Pavol Szalai, ktorí ako prví o pochybných praktikách prehovorili koncom minulého roka. Zelinka hovorí o pochybnom zabezpečovaní prezentačného filmu o prioritách predsedníctva, o reklamných spotoch a videách, v ktorých známe osobnosti pozitívne hovorili o predsedníctve. Podľa Zelinku mala zákazku na tvorbu videí dostať firma režiséra Petra Nuňéza, problematické bolo podľa neho takisto zverejňovanie zmlúv. Zelinka svoju výpoveď uverejnil na blogu Transparency International Slovensko (TIS), na dnešnej tlačovej konferencii sa však nezúčastnil. O jeho skúsenosti informoval riaditeľ TIS Gabriel Šípoš a Zuzana Hlávková.

„Spoty boli kvalitne a profesionálne spracované a podľa všetkého bola ich cena primeraná. Spôsob, akým sa toto verejné obstarávanie uskutočnilo, bol však pochybný, netransparentný a niektoré praktiky sa podobali tým, ktoré opisovala Zuzana Hlávková pred pár mesiacmi,“ tvrdí na blogu Zelinka. Ako svoju skúsenosť opísal, v marci 2016 im predstavili ľudí, ktorí mali spoty vytvoriť. Firma, ktorá spoty vyrobila, bola firma režiséra Petra Nuňéza LOCO Agency. Koncom marca podľa Zelinku prišla zo strany režiséra požiadavka o zálohovú platbu, keďže práce boli v pokročilom štádiu.

Prekvapivá situácia nastala v polovici apríla

Zelinka sa podľa svojich slov ako prísediaci zúčastnil na niekoľkých stretnutiach aj s mediálnou poradkyňou Zuzanou Ťapákovou. „O funkcii mediálnej poradkyne som nič nevedel, v rokovaniach medzi MZV a LOCO Agency s.r.o. však zohrávala dôležitú rolu. So spoločnosťou LOCO Agency s.r.o. zrejme komunikovala aj mimo ministerstva. Na stretnutiach sa počas marca a apríla riešila najmä konečná podoba a grafický obsah spotov,“ tvrdí Zelinka s tým, že prekvapivá situácia nastala v polovici apríla. „V rámci diskusie na jednom zo stretnutí padol zo strany ministerstva návrh spraviť „akože“ prieskum trhu a osloviť s ponukou tri agentúry. Spraviť „prieskum trhu“ napriek tomu, že konkrétna agentúra bola už vo fáze, keď na spotoch aktívne pracovala niekoľko týždňov,“ opísal situáciu.

Podľa Zelinku bol postup nasledovný – po dohode medzi LOCO Agency a ľuďmi, ktorí sa na stretnutí zúčastnili, dostal tri e-mailové adresy s tromi menami, kam treba odoslať zadanie zákazky v rámci prieskumu trhu. Okrem LOCO Agency to boli podľa bývalého zamestnanca spoločnosti Elaia-Design Studio a STONE PP. Kontakty na zúčastnené spoločnosti boli podľa Zelinku vo wordovom dokumente, ktorého autorom bol jeden z konateľov LOCO Agency. „Zadanie pre oslovené spoločnosti bolo upravené podľa návrhu, ale aj položiek rozpočtu agentúry, s ktorou sme už viac ako mesiac komunikovali. Deadline na zaslanie návrhov a predbežných cenových ponúk bol sedem dní. Do konca týždňa (do 27. apríla 2016) prišli na MZV tri ponuky,“ uviedol na blogu Zelinka. Cenovými ponukami sa podľa neho nikto nezaoberal a pokračovalo sa v rokovaní so spomínanou agentúrou.

Zvláštne zverejňovanie zmlúv

Zvláštna bola podľa Zelinku aj fáza zverejňovania zmlúv. Najskôr malo ísť spolu o jednu zmluvu podpísanú s LOCO Agency v sume približne 160-tisíc eur s DPH, čiže strop predsedníckej výnimky z verejného obstarávania. „Napokon však na návrh legislatívneho odboru ministerstva išlo o tri zmluvy na tri „oddelené” zákazky, pričom dve zmluvy boli podpísané s agentúrou a jedna z nich bola podpísaná s Petrom Núňezom ako fyzickou osobou. Zmluva s fyzickou osobou – umelcom nemusí byť podľa zákona zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a celková zákazka sa tak pri kontrole verejnosti zdá byť lacnejšia,“ tvrdí Zelinka.

Za čudnú situáciu bývalý zamestnanec označil aj situáciu, ktorá nastala približne v polovici júna, krátko pred začiatkom predsedníctva. „Dostal som za úlohu „sprocesovať“ zákazku na výrobu krátkych dokrútok, ktoré boli premietané v rámci VIP otváracieho koncertu, ktorý sa konal 1. júla v SND. Celá zákazka už bola v pokročilom štádiu, no žiadosť o jej schválenie išla ministrovi len týždeň pred konaním koncertu, pričom dokrútky mali byť dodané deň pred koncertom. Dokrútky mala podľa informácií, ktoré som dostal, vyrobiť spoločnosť Elaia-Design Studio s.r.o. Na odporúčanie legislatívneho odboru MZV sme však spoločnosti Elaia-Design Studio s.r.o. navrhli podpísať zmluvu iba s jej konateľom Róbertom Brenkom,“ uviedol na blogu Zelinka.

Agentúra pôvodne podľa neho takéto riešenie nechcela, napokon súhlasila s tým, že ak bude zmluva navýšená o niekoľko tisíc, môže byť podpísaná nie s firmou, ale len s jej konateľom. Róbert Brenk z Elaia TIS potvrdil, že ministerstvo ho tlačilo podpísať zmluvu priamo na neho ako fyzickú osobu a nie na firmu. Zuzana Hlávková na tlačovej konferencii uviedla, že koncom roka 2015 sa hovorilo o dvoch spotoch, jednom odbornom a jednom imidžovom. Na imidžovom mali podľa nej pracovať študenti Vysokej školy múzických umení.

Na MZV prebieha hĺbková kontrola

MZV na obvinenia na blogu reagovalo, že na MZVaEZ SR od minulého týždňa prebieha hĺbková kontrola Najvyššieho kontrolného úradu, ktorej zmyslom je preveriť zákonnosť všetkých postupov týkajúcich sa obstarávania tovarov a služieb pre Predsedníctvo Slovenskej repubiky v Rade EÚ.

„Rovnako tak sme požiadali o kontrolu aj Úrad pre verejné obstarávanie ako aj Protimonopolný úrad, ktoré tiež prebiehajú. MZVaEZ SR poskytuje týmto orgánom maximálnu súčinnosť. Blogy na internete a články v médiách sú podnetmi, ktorými sa uvedené kontroly zaoberajú, ale je naozaj potrebné, aby sa k odôvodnenosti či neodôvodnenosti podozrení vyjadrili tí, ktorí na to majú zo zákona právo a kompetencie. Počkajme si na výsledky už zmienených kontrol,“ uviedol hovorca rezortu Peter Susko.

Šípoš na tlačovej konferencii povedal, že ministerstvo zahraničných vecí im zatajuje informácie, a preto chcú naň do konca marca podať žalobu. Pripomenul nedávne zistenia ombudsmanky Jany Dubovcovej, podľa ktorej MZV porušuje ústavu. Rezort diplomacie má podľa neho do stredy čas zverejniť opatrenia, ako sa vysporiadajú s jej zisteniami. Šípoš takisto informoval, že podobne ako pri prvých zákazkách všetky podozrenia posunuli na Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad ako aj polícii.

Riaditeľ TIS takisto informoval, že v stredu sa stretávajú mimovládne organizácie venujúce sa problematike korupcie s premiérom Robertom Ficom. Šípoš tvrdí, že ak z jeho strany nebude cítiť ochotu riešiť situáciu, pravdepodobne nebude mať dôvod pokračovať v stretnutiach.

Juraj Zelinka pracoval na príprave slovenského predsedníctva na ministerstve zahraničných vecí desať mesiacov, a to na rovnakom odbore ako Zuzana Hlávková a Pavol Szalai. Na ministerstve zahraničných vecí začal pracovať 1. marca 2016. Zmluvu mal do konca roka, keď sa predsedníctvo skončilo. Šípoš tvrdí, že sa zo Zelinkom stretli koncom januára. Na tlačovej konferencii sa podľa Šípoša nechcel zúčastniť, pretože nemá záujem o medializáciu v takejto forme, je však ochotný reagovať na argumenty druhej strany.