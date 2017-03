Vyhne sa Bašternák trestu?

Daňoví odborníci upozorňujú, že v prípade neodvedenia dane, ju podnikateľ môže doplatiť a stíhanie sa zastaví. V zákone to dovoľuje tzv. inštitút účinnej ľútosti, ktorý sa vzťahuje aj na tento trestný čin.

S Bašternákom sa však spája oveľa závažnejšie podozrenie, že Finančnej správe vystavil fiktívnu vratku na DPH takmer za 2 mil. eur, ktoré mu boli aj vyplatené. Jeho kauza hýbe politickou scénou už skoro rok.

Inštitút účinnej ľútosti platí na Slovensku od roku 2013. Umožňuje ľudom obvineným u krátenia daní vyhnúť sa súdom, ak vyrovnajú svoj dlh a uhradia penále vo výške 10 percent z vyrubenej dane.

„V zmysle Trestného zákona trestnosť činu neodvedenia dane a poistného skutočne zanikne, ak splatná daň alebo jej príslušenstvo boli dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami,“ uviedla Lucie Schweizer, partnerka advokátskej kancelárie Ružička Csekes.

Podľa nej predpokladom je teda dobrovoľné zaplatenie v stanovenom čase. Následkom je potom zánik trestnosti trestného činu a polícia či prokuratúra sú povinné vec zastaviť, ak už bolo začaté trestné stíhanie.

Ak by vyšetrovateľ obvinil Bašternáka z daňového podvodu, tak by účinnú ľútosť využiť nemohol. Hrozil by mu trest od jedného až do 12 rokov. Sem patrí aj neoprávnené uplatnenie si vratky DPH.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) nechcela komentovať fakt, že Ladislav Bašternák nebol obvinený z daňového podvodu, ale iba z neodvedenia dane a jej dodatočným zaplatením sa môže vyviniť. „To je právna stránka veci, takže k tej by som teraz veľmi nerada vyjadrovala, pretože naozaj nepoznám tú vec,“ uviedla v stredu.

K obvineniu podnikateľa sa vyjadril aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer). Ten v roku 2013 od neho odkúpil časť firmy B. A. Haus. Táto informácia sa dostala von po tom, čo si asistent poslanca za SaS nezákonne pozeral prevody na Kaliňákových účtoch v banke a informácie z nich ponúkol opozícii.

Opoziční politici obviňovali Kaliňáka, že podiel v spoločnosti kúpil pod cenu a naznačovali ministrovu účasť na korupcii. Podozrievali ho tiež, že bráni vyšetrovaniu podvodu a vlani v lete organizovali protesty v niektorých mestách.

Kaliňák v stredu odmietol tvrdenia opozície, že k podnikateľovmu obvineniu pomohol tlak verejnosti. „Polícia sa tak nikdy nesprávala a myslím, že sa nespráva. Mali by ste nechať na polícii a prokuratúre, aby sa venovali trestnému konaniu, nikto iný za to zodpovedný nie je. Ani vy ako novinári, ani ja ako politik,“ uzavrel pred médiami.