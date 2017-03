Pre účasť kotlebovcu neprišli do televíznej relácie predstavitelia Mostu-Híd a SNS

„Rešpektujem, že si to pripomíname, no nežil som vtedy. Neviem to odsúdiť, lebo nie som historik a neviem, aké boli historické okolnosti. Nemyslím, že by sme mali cítiť večnú vinu,“ vyhlásil. Práve účasť zástupcu strany Mariána Kotlebu na tejto politickej debate bola dôvodom, prečo sa vládne strany Most-Híd a SNS rozhodli neposlať na ňu svojho zástupcu.

Rok po nástupe novej vlády k moci Miroslav Číž (Smer-SD) považuje za dôležité, aby opozícia v záujme stability krajiny ustúpila od konfrontačných stretov. Ak má totiž Slovensku uspieť v rámci EÚ, musí zostať vnútorne jednotné a stabilné. Práve neustály politický boj podľa Číža rozdeľuje spoločnosť a takéto rozdelenie „spoločnosť brzdí“. Zdôraznil tiež, vláda musí aj naďalej bojovať proti extrémizmu a korupcii, pričom právne rámce už podľa neho boli vytvorené v oboch oblastiach. Milan Krajniak (Sme rodina – Boris Kollár) si myslí, že vláda sa nedostatočne stará o ľudí a nechráni ich záujmy. „Táto vláda robí pre ľudí len málo,“ povedal a poukázal pritom na malé platy v porovnaní s krajinami podobnou výkonnosťou ekonomiky, pričom zodpovednosť pripisuje vláde Roberta Fica.

Číž: Rušenie amnestií je čiste právny problém

Ľubomír Galko (SaS) vyjadril presvedčenie, že boj proti korupcii musí vláda zintenzívniť, privítal by tiež viac priestoru pre opozíciu v parlamente. „My sme pripravení hľadať funkčné riešenia, no koalícia nám zamieta všetky odborné návrhy,“ konštatoval. Veronika Remišová (OľaNO-NOVA) tvrdí, že vláda si dlhodobo nevie poradiť so zdravotníctvom, ktoré je zadlžené, ako aj so školstvom, kde sú podľa nej výsledky zatiaľ nulové. „Náš program sa snažíme napĺňať, v školstve a v zdravotníctve je jeden z najlepších. Naše návrhy sa ale nedarí presadzovať,“ zdôraznila. Problémom Slovenska podľa Remišovej naďalej zostáva korupcia na vyšších miestach, s ktorou vláde nebojuje dostatočne. „Korupčné kauzy sú neriešené, vinníci ostávajú nepotrestaní,“ uviedla.

Čo sa týka zrušenia Mečiarových amnestií, Číž zopakoval, že ide o čiste právny problém, keďže náš právny poriadok nepozná rušenie amnestií. „Hľadáme ústavný mechanizmus, ktorý to umožní,“ povedal s tým, že rokovania prebiehajú na úrovni koalície aj opozície. Strana SaS podľa Galka chce, aby boli amnestie zrušené a v záujme toho je aj ochotná ustúpiť od niektorých svojich požiadaviek a podporiť koaličný návrh. „Mali by byť potrestaní všetci, čo sa podieľali na únose a možno aj vražde,“ vyhlásil. Podľa Remišovej taká závažná vec ako zrušenie amnestií by nemala byť predmetom politikárčenia. „My sme pripravení podporiť aj koaličný návrh, no nie sme si istí, že koalícii ide skutočne o zrušenie amnestií,“ uviedla. Krajniak považuje za dôležité, že Slovensko zrušením amnestií ukáže, že nepodporuje beztrestnosť niektorých ľudí. Uhrík považuje tému rušenia Mečiarových amnestií za „zástupnú, lebo sa prestalo hovoriť o ďalších kauzách“. Nepovedal, či ĽSNS podporuje koaličný alebo opozičný návrh, rozhodnúť podľa neho musí ústavný súd.