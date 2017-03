Brusel v boji proti terorizmu sprísni držanie zbraní

Nová legislatíva prináša okrem iného viaceré reštrikcie pri držbe strelnej zbrane. Legálne nadobudnutie zbrane sa v budúcnosti skomplikuje. Obmedzenia sa dotknú dokonca aj vlastníkov historických zbraní. Vlastníci zbraní novelu kritizujú, niektorí odborníci namietajú, že schválená právna úprava zlepšenie v oblasti boja proti terorizmu neprinesie.

Európsky parlament prijal 14. marca novelu smernice o zbraniach, ktorá má obmedziť nadobúdanie a držbu niektorých druhov strelných zbraní a príslušenstva k nim pre civilné osoby. Komisiu, ktorá návrh vypracovala, k zmenám primali najmä parížske útoky. Pri útoku na redakciu Charie Hebdo pred dvoma rokmi boli použité zrejme aj pôvodne expanzné, teda znefunkčnené, zbrane zo Slovenska. Európsky parlament sa snaží o to, aby bolo nové nariadenie vydané už v máji 2017.

Ministerstvo: Smernica zvýši náklady pre vlastníkov zbraní

Ministerstvo vnútra oceňuje povinnosť označovať časti zbrane tak, aby boli lepšie vysledovateľné, a tiež nové pravidlá výmeny informácií o držiteľoch a vlastníkoch zbraní medzi členskými štátmi prostredníctvom jednotného systému. „Ak niekto žiadal o vydanie zbrojného preukazu a ten mu nevydali, v ďalšom štáte únie bude táto informácia uvedená,“ uviedla hovorkyňa rezortu Lucia Kirinovičová.

Ministerstvo pripúšťa, že smernica zvýši náklady pre vlastníkov zbraní. „Pokiaľ ide o otázky vydania preukazu na päť rokov, zvíťazila pozícia prevahy členských štátov v Rade Európskej únie. Slovensko v tomto zastávalo názor, že desať rokov je dostatočná doba,“ priznala hovorkyňa.

Smernica obmedzuje napríklad držanie automatických a poloautomatických zbraní, ktoré sa dajú prerobiť na samopal. Upravuje podmienky prevozu zbraní cez hranice a posilňuje spoluprácu členských krajín v tejto oblasti. Vzájomnej výmene informácií má pomôcť aj spoločný monitorovací systém vydávania a obnovy licencií pre držbu zbraní.

Škvrnda: Bude záležať na konečnej podobe noriem a ich realizácie

Odborník na terorizmus František Škvrnda víta sprísnenie noriem s cieľom obmedziť ozbrojené násilie, aj keď dôsledky novej smernice môžu byť podľa neho nakoniec otázne. „Ide viac o oblasť organizovaného zločinu. Myslím si, že Slovensko nepatrí k štátom, kde by sa vlastníctvo zbraní považovalo za prvoradú záležitosť," mieni. Sprísnenie noriem v tejto oblasti v súčasnom svete plnom násilia sa podľa Škvrndu dá uvítať, aj keď môže mať protirečivé dôsledky. "Bude záležať na konečnej podobe noriem a spôsobe ich realizácie,“ dodal.

„Škoda je, že zákon má snahu postihnúť tých, ktorí zbrane držia legálne a registrujú ich. Len málo sa však zaoberá skutočnou hrozbou od neregistrovaných držiteľov. Pôvodne mali byť zbrojné preukazy aj na vzduchovky, čo by nám veľmi uškodilo,“ vysvetlil prezident Slovenského streleckého zväzu Miloslav Benca.

Z nových zmien sú sklamaní v Slovenskej asociácii strelcov z predoviek (zbraní vyrobených približne do polovice 19. storočia, nabíjaných ústím hlavne – pozn. red.). Tí v súčasnosti nemajú povinnosť vlastniť zbrojný preukaz na jednohlavňovú predovku. „Smernica obmedzuje držbu replík predoviek tým, že vyžaduje ich registráciu. Pre strelca to znamená povinnosť absolvovať celú administratívnu procedúru spojenú s vydaním zbrojného preukazu, a to kvôli zbrani, ktorej nabitie trvá zručnému strelcovi približne minútu, a teda jej použitie na kriminálne účely je nanajvýš nevhodné. Navrhované opatrenie by teda zbytočne skomplikovalo situáciu športovým strelcom so záujmom o historické zbrane,“ informujú zástupcovia asociácie.

Miklánek: Smernica je „prúser“

Člen predstavenstva Združenia vlastníkov strelných zbraní Ľudovít Miklánek smernicu označil za „prúser“. Tvrdí, že zmeny nijako neobmedzia dostupnosť zbraní teroristom a prinesú zvýšené náklady pre legálnych držiteľov prostredníctvom množstva poplatkov a nezmyselných technických opatrení. „Trestná činnosť páchaná legálnymi zbraňami dlhodobo klesá a tvorí absolútne zanedbateľnú časť násilnej trestnej činnosti v celej Európskej únii,“ argumentuje.

„Obmedzovať legálnu držbu zbraní, lebo teroristi páchajú útoky nelegálnymi zbraňami, je pomýlené a slúži akurát na to, aby komisia ešte viac vytáčala obyvateľov Európy,“ povedal pred schvaľovaním novely v Európskom parlamente Richard Sulík (SaS), ktorý sa podieľal na 30 pozmeňovacích návrhoch k smernici, ale inak hlasoval proti jej prijatiu ako celku. „Obrovská zmena, ktorú sa podarilo vyrokovať, je tá, že sa smernica v princípe nedotkne strelných zbraní, ktoré už ich držitelia v držbe majú,“ uvádza Sulík.

Proti návrhu hlasovali podobne ako Sulík aj ďalší piati slovenskí europoslanci zastupujúci opozičné strany, resp. bez straníckej príslušnosti.

Škvrnda pripomína, že terorizmus a zneužívanie držby zbraní sú dva rozdielne problémy. „V boji proti terorizmu treba najprv zmeniť spôsoby riešenia problémov medzinárodnej bezpečnosti Západom pod vedením USA za posledné desaťročia. Nejde o ustupovanie požiadavkám teroristov, ale o komplexné riešenie, kde sila je len jeden z nástrojov. Terorizmus je príliš zložitý na to, aby jedna úprava veľa zmenila. Byrokratický charakter noriem môže priniesť aj komplikácie. Vo všeobecnosti je zneužívanie držby, resp. získavania zbraní iný problém ako terorizmus, ktorý využíva aj ďalšie metódy,“ uzatvára odborník.

Zmenu smernice podporili tri štvrtiny poslancov Európskeho parlamentu. Novelu musí ešte formálne odsúhlasiť Rada Európskej únie, čo sa môže stať už na konci marca. Členské štáty budú musieť zabezpečiť jej súlad s národnými predpismi do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti novely.