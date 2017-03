Policajtov už nebudú vyšetrovať policajti

Rezorty vnútra a spravodlivosti spolu s Generálnou prokuratúrou dolaďujú predstavy o zmene zákona o Policajnom zbore. Na vláde by sa mal objaviť už v júni.

Policajná inšpekcia dlhodobo čelí kritike, a to nielen zo strany ochrankyne ľudských práv. Spor o jej nezávislosť riešil dlhé mesiace aj Najvyšší súd.

Časť policajnej inšpekcie, ktorá dnes patrí priamo pod ministra vnútra, má prejsť pod generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Podľa informácií Pravdy by prokuratúre mala pripadnúť časť agendy týkajúca sa trestných činov policajtov, ale aj príslušníkov ďalších ozbrojených zložiek, napríklad Zboru väzenskej a justičnej stráže. Pod rezort vnútra by aj naďalej malo patriť vybavovanie sťažností občanov na policajné zákroky v prípadoch, ktoré nie sú trestným činom. Akýmsi odvolacím orgánom, na ktorý by sa mohli obrátiť ľudia nespokojní s výsledkami inšpekcie, by sa mal stať parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť.

„Po novom by to malo fungovať asi tak ako kedysi vojenskí prokurátori,“ uviedol pre Pravdu nemenovaný zdroj z justičného prostredia, ktorý sa podieľa na príprave zmien.

Koalícia sa však ešte stále nedohodla na všetkých detailoch. O tom, kto bude po novom vymenúvať šéfa policajnej inšpekcie či aj samotného šéfa polície, sa ešte bude diskutovať. Dnes ich vymenúva minister vnútra. Uvažuje sa aj o tom, že by táto právomoc prešla na vládu. Dohoda nie je ešte ani na tom, či prokurátori budú mať nad vyšetrovaním len sprísnený dozor, alebo budú trestné činy ozbrojených zložiek vyšetrovať sami v rámci prokuratúry.

Generálny prokurátor Čižnár pripustil, že prokuratúra je schopná aj ochotná trestné činy policajtov vyšetrovať. Pripomenul tiež, že kedysi trestnú činnosť policajtov, ale aj vojakov či členov justičnej stráže, teda ozbrojených bezpečnostných zložiek, mali pod palcom krajské prokuratúry. Tie by mali podľa Čižnára viesť vyšetrovanie či dokazovanie v rámci výsluchov aj po novom.

Ako by mala policajná inšpekcia fungovať v budúcnosti, nechce nateraz spresniť ani rezort vnútra, ani ministerstvo spravodlivosti. „Na návrhu sa pracuje. Pracovnej skupine sme dali aj istú východiskovú predstavu za ministerstvo spravodlivosti. Platí však, že hlavným gestorom v tejto téme je ministerstvo vnútra,“ reagoval hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.

Zmena by mala začať platiť už od januára 2018. S týmto termínom však podľa našich informácií nesúhlasí Generálna prokuratúra. Uvádza, že by sa na zmeny nestačila pripraviť a navrhuje účinnosť zákona až od roku 2019.