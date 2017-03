Tragédie v Tatrách zrejme zavinil ťažký terén

K prvému nešťastiu došlo v nedeľu popoludní. Na tiesňovej linke Horskej záchrannej služby prijali telefonát turistov vo Veľkej Studenej doline, ktorí smerovali k Zbojníckej chate. Záchranárov informovali o volaní o pomoc ženy nad skalným prahom, cez ktorý mal spadnúť jej priateľ.

Nepriaznivé podmienky neumožňovali nasadiť do terénu leteckú techniku, na pomoc sa preto vybralo záchranné družstvo zo Starého Smokovca. Mladému, len 22-ročnému mužovi už však pomôcť nedokázali. Pri páde utrpel smrteľné zranenia.

Mladej dvojici išiel na pomoc aj dobrovoľný záchranár z neďalekej Zbojníckej chaty spolu s ďalším 28-ročným členom personálu chaty. Ten sa však v teréne pošmykol, spadol a utrpel zranenia, na následky ktorých zomrel.

Piata a šiesta tohtoročná obeť

Smutné štatistiky tohtoročných obetí našich hôr sa tak rozrástli o ďalšie dve mená. Podľa informácií operačného oddelenia Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách ide o piatu a šiestu tohtoročnú obeť.

Riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga je pri vyslovovaní dôvodov tragédií zatiaľ opatrný, prípady sa vyšetrujú. „Isté je to, že v daný deň boli podmienky v Tatrách nie veľmi priaznivé. Po predchádzajúcom daždi, ktorý premočil snehovú prikrývku, prišli silné mrazy, ktoré z tej prikrývky urobili veľmi tvrdý povrch, na ktorom sa šmýkalo. To mohlo byť aj príčinou pádu. Podmienky boli podobné ako pred dvoma rokmi, keď sa terén tiež zmenil zo dňa na deň a v Tatrách bolo viacero smrteľných úrazov,“ konštatoval Janiga.

Šéf záchranárov tiež opísal, čo sa po pošmyknutí na zľadovatenom teréne deje. Ak sa človek nedokáže zachytiť na prvých dvoch metroch, pád sa stáva nekontrolovateľným a nie je možné ho zabrzdiť. Takéto pády sa končia neraz tragicky.

Horská turistika je v tomto období zradná

Horská turistika vo Vysokých Tatrách, ale aj v ďalších vysoko položených horských terénoch je v tomto období zradná a turista by sa mal dobre pripraviť. „Treba si uvedomiť, že v Tatrách máme stále tvrdú zimu, najmä na vyššie položených miestach. Kým napríklad v dolných partiách to pripomína jar, chodníky sú už roztopené, smerom nahor sa situácia mení. V stredných polohách, najmä v blízkosti lesa sú chodníky zľadovatené a v najvyšších polohách sú ešte klasické zimné podmienky. Napríklad v nedeľu bolo na Lomnickom štíte mínus 15 stupňov, kým pred niekoľkými dňami atakovali v nižších polohách teploty takmer 20 stupňov. To je teplotný rozdiel okolo 30 stupňov,“ zdôraznil Janiga.

Ľudia, ktorí v tomto čase plánujú ísť na turistiku do Tatier, by sa preto podľa náčelníka HZS mali dobre pripraviť a svoje výlety plánovať tak, aby korešpondovali s prírodnými podmienkami. „Mali by si dávať také ciele, na ktoré majú fyzicky, ale aj technicky. Používať by mali stúpacie železá, na zaistenie stability aj turistické paličky. Zabúdať by nemali ani na teplé oblečenie a nápoje. No a samozrejme, držať sa treba vyznačených turistických chodníkov a v teréne sa správať vždy veľmi opatrne,“ radí Janiga.

Ďalšiu vec, ktorú by nemali turisti našich veľhôr podceniť, sú informácie o schodnosti turistických chodníkov, o výstrahách, ale aj o aktuálnom počasí. Sú online dostupné na internetovej stránke hzs.sk.

Český skialpinista skončil v nemocnici

Dvojitá tragédia z tohto víkendu síce budí dojem, že vo Vysokých Tatrách sú v tomto roku mimoriadne nebezpečné podmienky, podľa riaditeľa záchranárov Janigu to tak nie je. Hovorí, že úrazov síce nie je málo, no čo sa týka ich počtu, sú v porovnaní s minulosťou stále niekde v priemere. Viac úrazov evidovali v prvých dvoch mesiacoch tohto roku, v marci ich napriek tragédiám z tejto nedele, naopak, ubudlo.

Nechýbalo pritom veľa a túto sobotu si Tatry mohli zobrať ďalšiu obeť. Podľa informácií z webovej stránky Horskej záchrannej služby v sobotu večer pomáhali 73-ročnému českému skialpinistovi, ktorý pri lyžovaní v centrálnom žľabe z Vysokej smerom do Dračej doliny spadol a počas asi dvestometrového pádu utrpel mnohopočetné zranenia. Skončil v popradskej nemocnici.