Kiska súkromne prelietal takmer milión eur

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) hovorí o zneužívaní vládnej letky a o Kiskovom papalášstve. Prezidenta vyzval, aby takmer milión eur vrátil. Ten to zrejme urobiť nemieni, bráni sa, že je vo funkcii 24 hodín denne. Kiska sa pritom vo verejnosti snaží vyvolať dojem altruistu, ktorý nepotrebuje štátne peniaze a každý mesiac rozdáva ľuďom v núdzi svoj päťtisícový plat. Analytik to považuje zo strany prezidenta za pokrytectvo.

Kiska letel súkromne vládnym špeciálom 382-krát, zo štátnych peňazí na to išlo asi 955-tisíc eur. Takéto čísla za roky 2014 až 2017 predniesol včera v parlamente minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) v správe o využívaní vládnej letky ústavnými činiteľmi.

Poznamenal, že napríklad premiér Robert Fico využil súkromne vládne lietadlo na štyri lety, tie aj uhradil, vyšli ho zhruba na 10-tisíc eur. V rokoch 2015 až 2017 mal Kiska celkovo 454 letov, z toho 319 súkromných, premiér letel vládnym špeciálom 183-krát, z toho štyrikrát súkromne.

Danko mal 66 služobných ciest a ministri 178. V roku 2014 Kiska použil špeciál na 63 súkromných letov. "Sedemdesiat percent všetkých letov prezidenta nesúviselo s jeho ústavnou funkciou, išlo o cesty do Popradu a Košíc,“ povedal minister vnútra.

Kaliňák zvlášť pripomenul sedem letov medzi Popradom a Košicami, tieto mestá sú vzdialené okolo 120 km a cesta autom vyjde na viac ako hodinu. Na to, aby mohla letka splniť želanie prezidenta pre odvoz na tejto trase, muselo letieť prázdne lietadlo z Bratislavy do Popradu, tam vyzdvihlo pasažierov a odviezlo ich do Košíc. Neskôr ich vzalo späť do Popradu a opäť prázdne sa vrátilo do hlavného mesta.

Politický analytik Ján Baránek považuje za amorálne, že prezident vystupuje ako filantrop a zároveň míňa peniaze daňových poplatníkov. „Je to strašná suma. Zrejme mal na to nárok, lebo inak by mu lietadlo nedali. Ale hrať divadlo pred ľuďmi, že rozdáva plat a na druhej strane takto míňať úplne bezbožne, to nie je dôstojné, aby sa takto hlava štátu správala. Je to vyslovene pokrytectvo,“ zhodnotil Baránek.

Takmer miliónovú sumu považuje Danko za škodu, ktorá vznikla Slovensku. Tvrdí, že prezident zneužíva výhody funkcie a papalášsky nakladá s majetkom štátu. Vyzval Kisku, aby peniaze vrátil.

„Nedovolí si to premiér ani jeden ústavný činiteľ. Ostal som v šoku, že niekto nevie rozoznať, čo je súkromné a štátne. Objednať lietadlo pre svojich blízkych z Popradu do Košíc a na to muselo vzlietnuť lietadlo z Bratislavy?“ divil sa Danko na adresu Kisku.

Predseda parlamentu hlave štátu odkázal, že ak sa rozhodol byť prezidentom, má tomu prispôsobiť osobný život. „Má v Bratislave trvalý pobyt, má vilu, má tu vykonávať svoju prácu. Neexistuje obhajoba toho, aby niekto každý štvrtok cestoval a vymýšľal si služobné cesty na východ,“ poznamenal Danko.

Prezident bol v stredu na zahraničnej ceste, jeho kancelária k zverejneným letom poslala stanovisko e-mailom. V ňom tvrdí, že polícia, Úrad pre ochranu ústavných činiteľov Kiskovi na základe jeho žiadosti oznámil, že neexistuje rozdiel medzi súkromnou a služobnou cestou prezidenta. „Že som prezidentom 24 hodín. Zároveň mi odporučil, aby som využíval vládnu letku a nie súkromné lietadlo,“ uvádza sa v reakcii, ktorá tiež dodáva, že o využívanie letky požiadal Kisku aj samotný Kaliňák. Mal to odôvodniť vyšším počtom nalietaných hodín. Minister vnútra však toto poprel. Pripomenul, že odporučil služobné lety, nie súkromné.

Kiska s vládnym špeciálom pravidelne na konci pracovného týždňa smeruje do Popradu. Niekedy si počas víkendov na východnom Slovensku plánuje aj pracovné aktivity ako napríklad odhalenie pamätnej tabule, návštevu krízového centra či zjazd únie nevidiacich.

V susednom Česku na prepravu ústavných činiteľov využívajú armádne lietadlá, ktoré tiež prevážajú vojakov na zahraničné misie. „Pán prezident na súkromné cesty tieto armádne dopravné prostriedky, samozrejme, nevyužíva,“ uviedol hovorca českého prezidenta Miloša Zemana Jiří Ovčáček.

Osobitnú pozornosť parlament zameral na Kiskovu cestu do Poľska, ktorú hlava štátu absolvovala začiatkom marca. O nej bude budúci týždeň rokovať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, podnet na to mu dali poslanci Smeru a SNS. Tí tvrdia, že prezident zneužil svoje právomoci, keď letel vládnym špeciálom na návštevu Poľska so svojou dcérou a ďalšími súkromnými osobami.

Kiska mal v oficiálnom programe uvedené rokovanie aj lyžovanie s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Okrem toho sa zúčastnil na poklepaní základného kameňa mrakodrapu vo Varšave, ktorý stavia slovenská developerská firma. V nej pracuje jeho dcéra Natália (26) a tá sa v Poľsku objavila po jeho boku. Dokazuje to fotografia, ktorú zverejnil webový portál pluska.sk z tejto návštevy u severných susedov.

Prezidentov hovorca Roman Krpelan odmietol informácie o tom, že súčasťou delegácie v Poľsku boli rodinní príslušníci alebo iné súkromné osoby. V tom, že prezident klepal kameň firme, ktorá zamestnáva jeho dcéru, nevidí Krpelan nič zlé. Obhajoval to tým, že ide o najväčšiu slovenskú investíciu v Poľsku a prezident podľa neho počas svojich ciest v zahraničí navštevuje aj pobočky našich firiem.

V minulosti mali aj poslanci parlamentu vymoženosť lietať za štátne peniaze leteckým špeciálom na rokovania pléna parlamentu. Lietadlo ich každý týždeň z Košíc priviezlo do Bratislavy a hodinu po skončení rokovania mali vládne lietadlo pripravené na cestu späť na východ republiky. V roku 1999 však vtedajší predseda parlamentu Jozef Migaš z SDĽ po kritických článkoch v denníku Pravda poslancom takéto lietanie zatrhol.