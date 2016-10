V roku 2020 by sme podľa Kažimíra mali mať v rozpočte prebytok

Podľa prepočtov vďaka zmenám v daňových zákonoch by štát v roku 2017 mal získať 114 miliónov eur, v roku 2018 už 239 miliónov eur a v roku 2019 by to malo byť 227 miliónov eur. V úvode relácie minister ozrejmil dôvody zmien v zákonoch. „Máme nevyrovnané hospodárenie v tejto krajine. Od roku 1993 ani v jeden rok sa príjmy a výdavky nerovnali, vždy minieme viac,“ povedal minister financií.

„Naším cieľom je, že chceme mať vyrovnané hospodárstvo v nejakom roku.Podľa štátneho rozpočtu by sa mal deficit krajiny každým rokom znižovať. V budúcom roku vláda počíta s deficitom 1,3 percenta a v roku 2019 už počíta s prebytkom 0,2 percenta," povedal. Kažimír dodal, že je nevyhnutné, aby sme si dokázali každodenný život, naše svietenie, kúrenie, zabezpečiť na základe vyrovnaného hospodárenia.

Niektoré zo zmien v zákonoch Jurzyca považuje za dobré. „To, že sa efektívnejšie vyberajú dane, to považujem za plus. To, že vláda robí opatrenia, aby z väčšieho priestoru vybrala viac cez vyššie sadzby, za pozitívne nepovažujem. Teda pri nižších sadzbách daní by sme mali vyberať od každého poctivo. S časťou tých príjmov by sa malo narábať ku znižovaniu deficitu. To považujeme za nedostatočné. Lebo rekordne sa zvyšovali príjmy verejných financií, dlh sme znižovali len jednorázovými opatreniami,“ povedal Jurzyca.

Ministerstvo financií po koaličných rokovaniach pristúpilo aj k zmenám v pripravovanom zdaňovaní dividend. Kým pôvodný návrh počítal, že dividendy fyzickým osobám zdaní sadzbou 15 %, v novom znení novely sa už hovorí iba o 7-percentnej sadzbe.

„Daň z dividend sa týka fyzických osôb. Platia ju firmy cez zdravotné odvody,“ povedal Kažimír. Výška dane z dividend je podľa neho výsledkom dohody koaličných partnerov. Podľa Jurzycu sa však daň dotkne aj spoločníkov v urbárnych spoločnostiach a zaťaží aj drobných ľudí, ktorí investujú v poľnohospodárstve či priemysle.

Kažimír poukázal aj na to, že v tomto roku sa na Slovensku vytvorí 50-tisíc nových pracovných miest a že Slovensko si v rebríčku konkurencie oproti ostatným krajinám polepšilo. Podotkol, že oproti roku 2012 krajina vlani vybrala na daniach o 900 miliónov eur viac. V tejto súvislosti na otázku moderátora zdôraznil, že kauza Bašternák poškodzuje akúkoľvek doktrínu plnenia si svojich povinností.

„Počúva sa mi to zle. Lebo táto téma má byť spájajúca pre nás všetkých, ale je totálne zneužívaná,“ poznamenal. Avšak dodal, že bez súčinnosti premiéra, ministerstva vnútra, polície by k lepšiemu výberu daní neprišlo.

Kažimír zdôraznil, že so stranou SaS bude ochotný rokovať o otvorení dlhovej brzdy. S tzv. výdavkovými stropmi, s ktorými SaS prichádza na schôdzu Národnej rady SR, Kažimír súhlasiť nebude. „Výdavkový strop je len druh autopilota. S tým nikdy nebudem súhlasiť.“

Politici diskutovali v závere relácie o platoch učiteľov. Podľa Jurzycu iniciatíva učiteľov, ktorí žiadajú štát o vyššie platy, je oprávnená z dlhodobého hľadiska. Kažimír však zdôraznil, že v súčasnosti im platy stúpnu o 10 percent. No vyjednávania začínajú v celom verejnom sektore, nie iba v školstve.

„Učitelia už majú valorizované platy na budúci rok schválené, štyri mesiace dopredu. Všetci ostatní ju zatiaľ nemajú garantovanú,“ povedal s tým, že zvyšovanie kvality školstva nie je len o platoch pedagógov, ale aj o samotných ľuďoch a o systéme školstva.