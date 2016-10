Pochybné nebankovky skončili

Pohotovosť za 15 rokov pôsobenia na slovenskom finančnom trhu poskytla 530-tisíc úverov. Nebankovky prispeli k tomu, že každý piaty Slovák čelí exekúcii.

V minulosti mnohí ľudia aj pre malé dlžoby prichádzali dokonca aj o strechu nad hlavou. Obrat nastal v roku 2014. Súdy sa pri sporoch začali čoraz viac prikláňať na stranu ľudí. Minulá vláda Roberta Fica pred dvoma rokmi stanovila nebankovkám úrokový strop vo výške 2-násobku bankových úrokov. Vlani zase nebankové spoločnosti museli prejsť udeľovaním licencií od Národnej banky Slovenska. Z 300 nebankoviek dostalo licenciu len okolo 20. Firmy bez povolenia od NBS od ľudí nemajú právo žiadať úroky. Napríklad Pohotovosť však licenciu dostala. Denník Pravda pred rokom upozornil, že sa tak stalo napriek tomu, že spoločnosť bola predtým pokutovaná za porušenie zákona. Pohotovosť vtedy označila rozhodnutie NBS za „odborné“. O celú situáciu sa zaujímal aj generálny prokurátor.

Podľa Štefana Dutka, predsedu Združenia Brániť sa oplatí, je odchod oboch nebankoviek dobrou správou. „Mnohé nebankové spoločnosti sa snažia na úveroch dosiahnuť až 100-percentný zisk. Po obmedzení výšky úroku od ľudí inkasovali najrôznejšie poplatky,“ upozornil Dutko. Podľa neho ľudia pre pôžičky od nebankoviek často živorili. „Robili len na splácanie úverov, stravu a zaplatenie energií. Preto je rozhodne dobré, že Národná banka Slovenska nariadila, aby dlžníkom po zaplatení všetkých životných nákladov a splátok z úverov ostalo ešte minimálne 20 percent z platu na pokrytie mimoriadnych životných situácií,“ dodal Dutko.

Pohotovosť, pod ktorú patria aj Pôžičkárne, oznámila, že končí. „Séria zásadných legislatívnych zmien v ochrane spotrebiteľov a dlžníkov za posledné roky prinútila spoločnosť výrazne zmeniť svoje produkty a vytrvalo testovať nové prístupy pri obsluhe a servise klientov. Po dôkladnom posúdení teoretického a následne praktického dopadu legislatívnych zmien na podnikanie sa spoločnosť 13. 10. 2016 definitívne rozhodla ukončiť poskytovanie úverov prostredníctvom siete 76 pobočiek ku 23. 12. 2016,“ uviedol Michal Hatina, hovorca spoločnosti Pohotovosť. Po tomto dátume sa nebanková spoločnosť bude starať len o splácanie poskytnutých úverov.

Odchádzajúce nebankové spoločnosti upozorňujú, že dopyt po úveroch ich odchodom nezmizne a ľudia budú odkázaní na pôžičky od nelegálnych firiem a úžerníkov. „Ak niekto nemá licenciu od Národnej banky Slovenska, nemôže od ľudí legálne vymáhať splatenie pôžičky aj s úrokom. Dlžník mu vráti maximálne požičanú sumu a pre nesplatenie úveru nemôže legálne prísť o majetok. Aktuálne pripravujeme podanie na dve nebankové spoločnosti podnikajúce bez licencie od Národnej banky Slovenska,“ upozorňuje však Štefan Dutko, predseda Združenia Brániť sa oplatí – BSO. Ten dlhé roky zastupuje ľudí v sporoch s nebankovými spoločnosťami.

O pochybných praktikách nebankových spoločností svedčia rozhodnutia slovenských súdov. Napríklad Krajský súd v Banskej Bystrici zastavil exekúciu navrhovanú spoločnosťou Pohotovosť. Nebankovka tiež neuspela s viacerými obvineniami na svojich klientov z páchania úverových podvodov. Provident zas napríklad pre porušenia zákona musel niektorým klientom vracať peniaze inkasované na úrokoch a poplatkoch.

Boj proti úžerníckym nebankovkám Od apríla 2014 platí úrokový strop nastavujúci maximálnu cenu úveru po zrátaní všetkých poplatkov a úroku

Nebankovky môžu požičiavať maximálne za raz také vysoké úroky ako súkromné banky

Pri pohľadávkach do 2 000 eur sa nemôže exekvovať nehnuteľnosť

Zakázaná je exekúcia motorových vozidiel pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí

Pri vymáhaní dlhu nad 500 eur trovy exekúcie nemôžu byť vyššie ako pohľadávka, exekútor musí odblokovať majetok prekračujúci výšku pohľadávky

Pri dobrovoľnej dražbe nemôžu nebankovky predať nehnuteľnosť za nižšiu ako trhovú cenu

Spotrebitelia musia byť do 15 dní informovaní o nezaplatení splátky písomne alebo SMS správou

Národná banka Slovenska nebankovky prelicencovala. Tie, ktoré prešli, sú vystavené prísnej kontrole

Za pôžičky s úžerníckymi úrokmi bude môcť polícia od januára 2016 stíhať už aj firmy

Za dokázanie úžery hrozí jednotlivcom až päťročné väzenie. Firmám udelenie pokuty v maximálnej výške 1,6 milióna eur alebo aj úplné zrušenie nebankovky

Pred pôžičkami od nebankových spoločností stále varuje aj Národná banka Slovenska. Z jej zistení medzi najzávažnejšie porušenia zákona patrí neoverovanie schopnosti klienta splácať poskytnutý úver, vyplatenie pôžičky v hotovosti, ponúkanie takzvaných doplnkových služieb predražujúcich celkový úver, vyžadovanie podpísania zmenky na zabezpečenie úveru a poskytovanie podnikateľských úverov aj na súkromné účely. Konkrétne mená problémových nebankových spoločností regulátor finančného trhu nezverejňuje.

„Veľkým problémom je, že nebankové spoločnosti nútia ľudí v prípade omeškania sa so splátkami do okamžitej splátky celej pôžičky. Samozrejme, ľudia peniaze nemajú a problém riešia zobratím ďalšieho úveru. Po tom, čo sa dlh stane príliš veľkým, nečakanú pomoc ponúkne oddlžovacia spoločnosť. Tá po podpísaní generálnej moci následne v dobrovoľných dražbách predáva nehnuteľnosti svojich klientov,“ opísal Dutko, ako ľudia na Slovensku prichádzajú o strechu nad hlavou.

V prebiehajúcich sporoch slovenské súdy nie vždy rozhodujú v prospech dlžníkov nebankových spoločností. Napríklad Krajský súd v Banskej Bystrici v decembri 2014 spoločnosti CD Consulting priznal právo vymáhať od bývalého klienta nebankovky Pohotovosť denný úrok vo výške 0,25 percenta. Dlžníkovi na súde nepomohlo ani upozorňovanie na to, že denný úrok vo výške 0,25 percenta je nezákonný a úžernícky, keďže predstavuje až 91,25 percenta za rok.

Vysoké a podľa viacerých súdnych verdiktov zároveň protizákonné úroky či sankčné úroky a poplatky pýtali od ľudí aj nebankovky, v ktorých pôsobil súčasný prezident Andrej Kiska. Ten v prezidentskej kampani sľúbil, že poškodených ľudí dodatočne odškodní. Prípady, keď došlo k odškodneniu, však známe nie sú, naopak, niektorí poškodení sa náhrady u prezidenta domáhajú márne.

Štát v boji proti úžerníckym nebankovým spoločnostiam pripravil viaceré zmeny zákonov. Zaviedol sa napríklad úrokový strop a nebankové spoločnosti môžu na ľuďoch zarábať len raz tak ako súkromné banky. V minulosti boli pritom bežné aj pôžičky s úrokom vo výške 90 percent za rok. Tiež sa prísnejšie definoval pojem úžera a zmluvy obsahujúce neprijateľné zmluvné podmienky sú automaticky neplatné. Pri pohľadávkach do dvetisíc eur nemôže prísť k exekúcii nehnuteľnosti. Pri vymáhaní dlhu do 500 eur trovy exekúcie nemôžu byť vyššie ako vymáhaná suma. Pri dobrovoľnej dražbe nemôžu nebankové spoločnosti predať nehnuteľnosť za nižšiu ako trhovú cenu. Za dokázanie úžery hrozí jednotlivcom až 5-ročné väzenie a firmám pokuta do výšky 1,6 milióna eur.

Pohotovosť aktuálne podľa svojej webovej stránky poskytuje úvery od 300 eur do 4 500 eur. Požičané peniaze majú ľudia vrátiť za 8 až 12 mesiacov. Napríklad 98,6 eura mesačne zaplatí klient nebankovke za pôžičku vo výške tisíc eur splatnej za 12 mesiacov. Celkovo človek vráti 1 183,2 eura a ročný zisk nebankovky predstavuje 183,2 eura. Tento údaj vyplýva z webovej kalkulačky zverejnenej na stránke pozickaren.sk. Spoločnosť výšku úroku poskytnutej pôžičky na stránke neuvádza a zverejnená je len ročná percentuálna miera nákladov 37,48 percenta. Banky aktuálne poskytujú spotrebné úvery pri úrokoch okolo siedmich percent.