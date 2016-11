Tisíce áut obídu metropolu východu o šesť rokov

Diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce štát z väčšej časti zaplatí z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Najnižšiu ponuku v súťaži vo výške 197,4 milióna eur predložila Skanska.

„Projekt D1 Budimír – Bidovce je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je priamym pokračovaním diaľnice v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Stavba sa zároveň po vybudovaní rýchlostnej cesty R2/R4 stane súčasťou východného obchvatu Košíc a dokončený úsek prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 smerom na Miškolc,“ hovorí generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Valent. Vybudovanie tohto úseku diaľnice bude pre Košice znamenať aj to, že metropolu východu odbremení od tranzitnej dopravy smerom na Ukrajinu, Maďarsko, ale aj Prešov a Rožňavu.

Zmluvu o diele NDS podpísala so Skanskou začiatkom augusta tohto roku. Úsek novovybudovanej cesty bude mať celkovo dĺžku 15,46 kilometra. Samotná diaľnica dosiahne 14,4 kilometra a v rámci úseku vznikne aj časť rýchlostnej cesty R2 od križovatky Košické Oľšany až po Hrašovík v dĺžke 1,1 kilometra. Stavba má byť odovzdaná do užívania v decembri 2019.

„Túto cestu ľudia na východe Slovenska už veľmi potrebujú. Viac ako na poklepanie základného kameňa pri začatí jej výstavby sa už teším na jej odovzdanie do užívania,“ zdôraznil minister dopravy Arpád Érsek.



Prvá fáza košického obchvatu na diaľnici D1 v úseku Budimír - Bidovce.

Obchvat dokončí až rýchlostná cesta R2

Ak by sa začalo s výstavbou rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany už na budúci rok, celý obchvat Košíc by mohol byť hotový už v roku 2021. V súčasnosti však prebieha ešte len proces stavebného konania a nebola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby. Je teda pravdepodobné, že rýchlostná cesta sa rozostavia až v roku 2018 a dokončená bude v roku 2022. Tento úsek bude ako posledný financovaný z aktuálneho programu na čerpanie eurofondov.

Nový úsek diaľnice D1 zatiaľ odbremení od dopravy aj viaceré obce. Vydýchnu si obyvatelia Kráľoviec, Budimíra, Vajkoviec, Beniakoviec, Rozhanoviec, Hrašovíka, Vyšného Olčváru, Ďurďošíka, Bidoviec a Svinice. Na úseku bude 23 mostov, na jej začiatku bude najdlhší, ktorý dosiahne 542 metrov.

Jej začiatok bude tvoriť mimoúrovňová križovatka Budimír, diaľnica bude pokračovať cez údolie rieky Torysa a smerovať k mimoúrovňovej križovatke diaľnice a rýchlostnej cesty „Košické Olšany“. Koniec diaľničného úseku bude na mimoúrovňovej križovatke „Bidovce“, ešte predtým sa v stúpaní na miernu pahorkatinu rozšíri o tretí, prídavný pruh pre pomalé vozidlá.

Súčasťou nového diaľničného úseku budú aj štyri protihlukové steny s celkovou dĺžkou viac ako desať kilometrov a sedemnásťkilo­metrové oplotenie. Počas monitoringu pred začatím výstavby sa zisťovali aj trasy preletu vtákov týmto územím, aby sa zabránilo ich zrážkam s autami.

Ako opatrenie, aby nedochádzalo ku kolíziám, bude osadenie typizovaného, staticky nenáročného zariadenia – clony proti oslneniu a zvodidlá z vonkajšej strany diaľnice ako bariéry, ktorej sa vtáci vyhnú a nadletia ponad cestu a prechádzajúce autá. Migráciu živočíchov z jednej strany cesty na druhú umožnia na to prispôsobené mostné časti stavby.

Vodiči ušetria 14 minút

Úsekom Budimír – Bidovce sa po dobudovaní diaľnice bude dať prejsť nielen bezpečnejšie, ale aj rýchlejšie. Vodič ho po diaľnici prejde namiesto súčasných 21 minút za 7 minút a ušetrí aj na spotrebe paliva.

Predpokladá sa, že v roku 2020 prejde novým diaľničným úsekom takmer 16-tisíc áut, v roku 2030 by to už malo byť viac ako 19-tisíc áut a v roku 2040 až takmer 23-tisíc áut. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško očakáva výrazné odbremenenie ich mesta od dopravy, najmä tej tranzitnej.

„Do tohto projektu sme investovali veľa energie a schopnosti našich ľudí. Chcem garantovať, že túto stavbu odovzdáme v kvalite a čase tak, aby boli spokojní všetci užívatelia tejto cesty,“ vyjadrila presvedčenie generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK, a. s., Magdaléna Dobišová.

Starostovia dotknutých obcí očakávajú, že nový diaľničný úsek ich odbremení nielen od dopravy, ale bude mať pozitívne dosah aj v iných oblastiach. „Verím, že nám to vytvorí nové možnosti pri vytváraní nových pracovných miest. Otvoria sa nové možnosti budovania priemyselných parkov a náš región sa stane zaujímavejším aj pre investorov,“ myslí si starosta obce Budimír Vojtech Staňo. Veľa ľudí z ich obce pracuje v košickej fabrike US Steel, no starosta verí, že vďaka diaľnici sa vytvoria aj nové pracovné miesta.

Diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce je prvý úsek najdlhšej slovenskej diaľnice, ktorý zamieri od Košíc smerom na východ k ukrajinským hraniciam. Na ich dosiahnutie ešte treba vybudovať tri úseky s celkovou dĺžkou 74,2 kilometra.

Prvý úsek by sa podľa informácií na internetovej stránke NDS mal začať stavať v roku 2018. Z aktuálneho obdobia na čerpanie eurofondov však naň nie sú vyčlenené finančné prostriedky. V súčasnosti spája diaľnica D1 Košice s Prešovom a rýchlostná cesta R4 už prepojila mesto s maďarskými hranicami.