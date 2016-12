Tradičná chuť slovenských potravín čosi stojí

Jozef Sedlák, Pravda |

Počas vianočných nákupov sa ľudia viac ako inokedy obzerajú po rýdzo slovenských potravinách. Med, oblátky, klobáska do kapusty, pečená kačica či hus, víno či slivovica by mali byť rýdzo slovenské. Mnoho ľudí si už našlo svojho včelára, vinára, ba aj mäsiara, alebo idú do špecializovaných obchodov, ktoré garantujú, že predávajú slovaciká. Obchody s miestnymi potravinami pribudli v posledných rokoch. Ak niečo mizne z trhu, stáva sa vzácnym a požadovaným.