Faktúry za elektrinu a vodu idú po starom ešte týždeň

Úrad bude nastavovať koncové ceny za distribúciu komodít pre jednotlivých distribútorov do konca tohto mesiaca, tí preto aktuálne fakturujú dodané energie podľa pôvodných rozhodnutí. Tieto priniesli navýšené poplatky za odberné miesta a stáli kreslo doterajšieho šéfa úradu Jozefa Holjenčíka.

Nie všetky firmy však čakajú na úrad. Spoločnosť Trnavská vodárenská (TAVOS) na svojej webovej stránke oznámila, že sa vracia k vlaňajším cenám. Podľa vyjadrenia spoločnosti vyfakturuje firma vodné a stočné za január a február podľa platných dvojzložkových cien a od 1. marca bude fakturovať podľa cien z roka 2016.

Priemerná štvorčlenná rodina, ktorá minie za mesiac 10,8 kubíka vody, čo je 90 litrov na osobu a deň, tak zaplatí za január a február 47,66 eura dokopy, čo je 23,83 eura za mesiac vrátane DPH. Pri platbách za marec až december však bude spoločnosť fakturovať vodu jednozložkovo. Platiť sa bude len za každý kubík a stála mesačná platba sa ruší. Pevný poplatok bol podľa priemeru vodomera a pre rodiny v rodinných domoch bol v závislosti od regiónu od 20 do 28 eur za rok.

To znamená, že za zvyšných desať mesiacov zaplatí spomínaná rodina 233,90 eura, čo je 23,39 eura za mesiac vrátane DPH. Za rok tak spomínaná rodina ušetrí vďaka zásahu vlády na vodnom a stočnom zhruba 4,40 eura.

„Za január a február 2017 bude TAVOS ešte fakturovať podľa platných dvojzložkových cien. Posledné riadne vystavené faktúry (netýka sa to opravných) s dvojzložkovou cenou možno očakávať v druhej polovici marca 2017,“ informovala spoločnosť.

Trenčianske vodárne a kanalizácie podľa vyjadrenia hovorkyne spoločnosti Zdenky Pepelovej v súčasnosti naďalej fakturujú v súlade so stále právoplatným rozhodnutím ÚRSO vydaným pre spoločnosť na obdobie od 1. januára 2017. „Od termínu správoplatnenia nového cenového rozhodnutia ÚRSO bude naša spoločnosť uplatňovať vo faktúrach ceny stanovené týmto novým rozhodnutím, v súlade s vyhláškou č. 21/2017,“ stojí vo vyhlásení Pepelovej.

Ostatné spoločnosti naďalej čakajú na rozhodnutia úradu. „V súčasnosti nevieme poskytnúť vyjadrenie k zaslaným otázkam, nakoľko ešte nemáme aktuálne rozhodnutie ÚRSO,“ uviedla Slavomíra Vogelová, hovorkyňa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.

Na vyjadrenie regulačného úradu čakajú Bratislavská vodárenská (BVS) či Severoslovenské vodárne a kanalizácie. „Podľa informácií z ÚRSO sú do doručenia nového cenového rozhodnutia úradu, čo by mal byť marec 2017, platné dvojzložkové ceny schválené úradom. Po doručení nového cenového rozhodnutia vydaného podľa novej vyhlášky ÚRSO by ceny mali byť jednozložkové,“ uviedol Ján Pálffy z BVS.

Účty za plyn už po novom

Pokiaľ ide o cenu za dodávku plynu domácnostiam v roku 2017, regulačný úrad vydal 25. januára 2017 rozhodnutie, ktorým zmenil distribučné poplatky za distribúciu plynu spoločnosti SPP – distribúcia, teda prevádzkovateľovi distribučnej siete. Spoločnosť SPP ako dodávateľ plynu zapracoval nové distribučné poplatky, ktoré tvoria časť celkovej ceny za dodávku plynu, do svojho cenníka. „V súčasnosti zasiela SPP svojim zákazníkom faktúry za dodávku plynu, resp. nové rozpisy zálohových platieb, ktoré už zohľadňujú nové distribučné poplatky na rok 2017,“ stojí v stanovisku SPP.

Pozastavené faktúry za elektrinu

V prípade elektriny platia zatiaľ staré ceny a čaká sa na nové cenníky. Novú vyhlášku pre elektroenergetiku, ktorá mení štruktúru sadzieb na úroveň z roku 2016, vydal úrad s účinnosťou od 10. februára tohto roka. Viaceré spoločnosti pozastavili vystavovanie faktúr.

„Faktúry a predpisy preddavkových platieb, ktoré sme už odoslali zákazníkom, sa vzťahovali na takzvaný januárový odpočtový cyklus. Vyúčtovacie faktúry boli za rok 2016. Nové preddavkové platby boli vystavené na základe cenových rozhodnutí platných k 1. 1. 2017. Keď budú schválené nové cenové rozhodnutia, budeme prepočítavať preddavkové platby a následne informovať túto skupinu zákazníkov,“ informovala Katarína Šulíková z Východoslovenskej energetiky.

Podľa jej slov ak zákazníci už prvé preddavky zaplatili, tieto budú započítané a zákazníci nemusia zasielať žiadne podnety vo vzťahu k týmto preddavkom. "Momentálne pripravujeme faktúry a predpisy preddavkových platieb pre tzv. februárový odpočtový cyklus. Vyúčtovacia faktúra bude vystavená v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami.

To znamená, že pre vyúčtovanie spotreby za mesiace roku 2016 sa použije cena platná v roku 2016 a pre vyúčtovanie spotreby za január 2017 sa použijú cenové rozhodnutia platné k 1. 1. 2017," uviedla Šulíková, podľa ktorej firma už aktuálne nastavuje preddavkové platby na úroveň roka 2016.