Plánujú obnoviť vlakové spojenie Bratislavy s Rajkou a Győrom

Bratislava by mala mať od decembra tohto roka opäť medzinárodné vlakové spojenie medzi Petržalkou a Rajkou a Győrom v Maďarsku. V čase dopravnej špičky má na tejto trati premávať desať spojov v oboch smeroch a ich nastavenie by zároveň umožňovalo prepojenie až do Budapešti.