Kežmarské cesty spestria žlté bicykle

S nápadom prišiel zakladateľ občianskeho združenia Dominik Jakub po návšteve Kodane, hlavného mesta Dánska, kde je bicykel hlavným dopravným prostriedkom. Dominik a jeho kamaráti zo združenia chcú, aby bicykel viac využívali aj v Kežmarku. Pomôže to podľa nich životnému prostrediu aj ľuďom. Vlk, ktorý nikdy nespí, začal už pred dvoma rokmi kampaň na túto tému a výsledok je na svete. „Bicykle sme sa rozhodli získať v kampani Druhá šanca starých bicyklov. Vďaka nej sme od ľudí získali 150 kusov starších bicyklov. Ľudia nám tiež na ich opravu prispeli v zbierke sumou vyše 3 400 eur, z ktorej sa nakúpili náhradné dielce a komponenty na reparáciu týchto starších dopravných prostriedkov. Tie budú namaľované na žlto, čo sú farby Kežmarku, a rozmiestnime ich po meste," opísal Dominik.

Prvých dvadsať žltých bicyklov sa v meste objaví už koncom augusta alebo začiatkom septembra. Budú medzi nimi aj nové, ktoré aktivisti dostali od sponzorov. „V meste je dvadsať stojanov, z toho osem nových a ostatné už existujúce, v ktorých budú bicykle zaparkované. Zabezpečia ich zámky s bezpečnostnými kódmi. Získať ich bude veľmi jednoduché. Buď formou sms, alebo internetovej aplikácie. Záujemca o požičanie bicykla dostane veľmi ľahko dva kódy. Jeden na odomknutie a druhý na následné zamknutie bicykla," zdôraznil predseda združenia. V tomto roku bude za požičanie bicykla iba dobrovoľný poplatok. Ako to bude v roku 2017, to bude závisieť od toho, koľko peňazí na prevádzku sa združeniu podarí získať od sponzorov a od mesta.

„Naším cieľom je rozbicyklovať mesto. Cyklistická doprava môže výrazne prispieť k ekologizácii dopravy v Kežmarku. Podľa nás tento spôsob u nás využíva málo ľudí, hoci mesto je malé a prejsť z jedného konca na druhý netrvá dlho. Na druhej strane treba povedať, že bicykle sa už v uliciach Kežmarku začínajú objavovať a je ich viac ako kedysi," zdôraznil Jakub. Komunikačná manažérka mesta Zuzana Šlosárová aktivitu združenia víta. „Určite mestu ekologicky pomôže. Cyklistov v uliciach vídať, ale nie je ich veľa. Pred mestským úradom bývajú zaparkované dva či tri bicykle. Spopularizovať tento spôsob dopravy u nás pomohlo aj vlaňajšie založenie cyklistického oddielu, takže obľúbenosť tohto športu v Kežmarku rastie," podotkla Šlosárová.

Kežmarok cyklistické chodníky priamo v meste nemá, no to by sa podľa Šlosárovej malo zmeniť. „V rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom riešime cez Euroregión Tatry projekt Historicko-kultúrna cesta okolo Tatier, v rámci ktorého má byť do konca roku 2017 vybudovaný cyklochodník naprieč Kežmarkom. Verím, že potom bude tento spôsob dopravy využívať ešte viac ľudí," dodala komunikačná manažérka mesta.

Občianske združenie Vlk, ktorý nikdy nespí, sa zameriava na projekty environmentálneho charakteru. Orientované sú podľa Jakuba najmä na ľudí a ochranu životného prostredia.