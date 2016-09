Bratislave chýbajú vodiči MHD, verbujú mladých aj starých

(Kliknutím na obrázok zväčši, Bratislave chýbajú najmä šoféri autobusov. Najťažšie je však z hľadiska prípravy získať šoféra trolejbusu.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Viera Hebertová, Pravda

Počet šoférov sa oproti vlaňajšku dramaticky nezmenil. V bratislavskej MHD jazdí 1 438 vodičov, z toho 69 žien. Veľa šoférov je však vo veku, keď začínajú pomýšľať na dôchodok, alebo ho už dosiahli. Navyše súčasný stav si vyžaduje veľké nasadenie vodičov a veľa nadčasov. Nové posily by tak zmiernili záťaž kolegov.

„Do komfortu by nás uviedlo 70 vodičov, ale keby bol ten stav dvojnásobný tak ich stále zoberieme,“ hovorí riaditeľ dopravného podniku Bratislava (DPB) Milan Urban. Dopravu podľa jeho slov zabezpečujú bez výpadkov, aj keď kritické chvíle zažili. „V priebehu prvého polroka sme v dvoch časových obdobiach dospeli do stavu, keď sme neboli schopní poslať na trať všetky dopravné prostriedky, ktoré tam mali byť. Dnes je situácia v plnej výprave,“ dodáva Urban.

Šofér trolejbusu na nezaplatenie

Mestskú hromadnú dopravu pokrývajú v hlavnom meste najmä autobusy a preto je najväčší nedostatok práve medzi šoférmi autobusovej sekcie. Najjednoduchšie je získať osvedčenie na električku. Najťažšie je z hľadiska prípravy získať šoféra trolejbusu.

Oliver Jelenek má 28 rokov a ako šofér pre dopravný podnik pracuje už šesť rokov. Tri ako vodič električky a tri ako vodič trolejbusu. Medzi kolegami je jedným z tých mladších. „Je to zaujímavá robota, človek spoznáva nových ľudí, vidí mesto ráno aj večer,“ hovorí Oliver. Prácu šoféra si vraj vybral už ako dieťa a zrejme aj preto ho dodnes baví. Z tváre mu nemizne úsmev. A čo je náročné okrem vstávania o tretej ráno? „Človek musí rozmýšľať za ostatných vodičov a to je často nevypočítateľné. Samozrejme aj zodpovednosť za cestujúcich je veľká, ale netreba si ju pripúšťať aby sa človek nevystresoval,“ dodáva. Bratislavské zápchy vraj zvláda bez stresu. „Človek si zapne rádio a snaží sa neriešiť,“ hovorí. Prácu šoféra by nemenil.

DPB láka na plat aj benefity

Práca vodiča mestskej hromadnej dopravy nie je vôbec jednoduchá. Dopravný podnik chce nových šoférov motivovať aj finančne. Priemerný plat vodiča za posledný polrok dosiahol výšku 1 162 eur.

Zvýšili príplatky za nadčasy a beznehodovosť, náborový príspevok sa zvýšil na 3-tisíc eur s tým, že vodič zostane pre spoločnosť pracovať tri roky, či príspevok na ubytovanie.

„Chceme pestovať hrdosť na tento stav, aby naši vodiči boli hrdí na to, že sú vodičmi MHD a aby to aj cestujúci cítili na ich správaní a aby táto neľahká práca bola ocenená nielen hmotne, ale aj morálne. A najviac nás samozrejme poteší ocenenie od cestujúcich,“ dodáva Urban. Vyšší počet vodičov podľa jeho slov neovplyvní cenu cestovných lístkov. O tej rozhoduje bratislavská radnica.