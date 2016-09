Nesrovnal chce predložiť VZN o parkovaní v októbri

„Od nového roka by tak mali mestské časti kompetencie na to, aby mohli začať s prípravou parkovacej politiky na svojom území,“ povedal Nesrovnal s tým, že je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorá túto jeseň magistrát čaká.

Primátor ďalej pripomenul aj to, že mesto má pripravené VZN, ktoré v tomto roku prerokovali bratislavské mestské časti na svojich zastupiteľstvách. „Nemusia sa od začiatku pridať všetky samosprávy. Chcel by som, aby to na začiatku boli najväčšie bratislavské mestské časti, kde je s parkovaním najväčší problém,“ poznamenal Nesrovnal s tým, že každá mestská časť si urobí také pravidlá parkovania, aké im budú vyhovovať. Budú si môcť určiť zóny parkovania i výšku poplatku, budú však na to mať rozpätie. Hlavné znaky však celý systém musí mať rovnaké.

„Chcem to urobiť tento rok, aby mali ľudia čas si na to zvyknúť. Celé sa to však zameriava na podporu Bratislavčanov oproti tým, ktorí tu trvalý pobyt nemajú," zhrnul primátor.

Pre zavedenie spoločnej parkovacej politiky v Bratislave vypracoval bratislavský magistrát návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní áut na vymedzených úsekoch miestnych komunikáciách na území mesta. Nariadenie upravuje podmienky dočasného parkovania na vymedzených úsekoch ciest I. až IV. triedy v Bratislave. Určuje tiež zóny dočasného parkovania a jeho podmienky. Ďalej určuje aj minimálnu a maximálnu výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob úhrady a preukázanie jej zaplatenia.

Z veľkých bratislavských mestských častí vydali k VZN hlavného mesta SR Bratislavy kladné stanovisko mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto i Petržalka. Nesúhlasne stanovisko dali mestské časti Dúbravka a Karlova Ves. V Ružinove nezískal väčšinu hlasov poslancov ani súhlas, ani nesúhlas s návrhom VZN.