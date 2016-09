Strata hárkov z petície proti hazardu v Bratislave stále bez vinníka

„Nevieme o ničom, nevieme, kto je za stratu zodpovedný, nie je žiadna osoba za to zodpovedná, nevieme ani o tom, či magistrát má alebo nemá kamerové záznamy. Je tu veľa nezodpovedaných otázok,“ povedal počas rokovania bratislavského mestského zastupiteľstva člen petičného výboru a mestský poslanec Ján Mrva.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na tieto vyjadrenia reagoval tým, že zmiznutie hárkov má riešiť polícia a on čaká, že sa k tomu vyjadrí. O žiadnych výsledkoch auditu alebo kontroly na magistráte Nesrovnal hovoriť nechcel. Hlavné mesto SR Bratislava totiž v auguste podalo na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestných činov v súvislosti s chýbajúcimi petičnými hárkami petície proti hazardu.

„Mafiánske“ praktiky na magistráte

Primátor chce, aby všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o regulácii hazardu v Bratislave platilo od januára budúceho roka. „Predložiť ho však môžeme, keď budeme mať skontrolované všetky podpisy,“ podotkol Nesrovnal s tým, že ministerstvo vnútra preverí, či ľudia, ktorí petíciu podpísali, majú bydlisko v Bratislave a či majú viac ako 18 rokov. Nesrovnal počas utorňajšieho rokovania zastupiteľstva opäť pripomenul, že zmiznutie petičných hárkov považuje za mafiánske maniere a útok proti demokratickému zriadeniu.

„Hovoríte o mafii na magistráte, kto je tá mafia? Zvolili vás ľudia preto, že vám verili, rovnako, ako vám uverili, že ste za petíciu proti hazardu. Máte taktiky na zmarenie petície. Vy ste mali podpisy zrátať a zabezpečiť pred krádežou. Neurobili ste ani jedno, ani druhé. Ľudom klamete do očí, hovoríte, že ste proti hrám. Keby ste boli, podpisy by vám z magistrátu nezobrali,“ poznamenal poslanec Ján Budaj v diskusii. Poslanec Mrva tvrdí, že Nesrovnal stále nepovedal, kto sú tí mafiáni, ktorých hľadá. Nesrovnal im odpovedal, že klamú, ničomu nerozumejú a to, čo na zastupiteľstve predvádzajú, je úbohé.

Asociácia hier petíciu spochybnila

Hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Lukáčová povedala, že vládny návrh zákona o hazardných hrách, o ktorom bude v októbri rokovať parlament, rieši všetky problémy, na ktoré samosprávy v súvislosti s hazardom upozorňujú.

„Bez všeobecne záväzného nariadenia, bez petícií, budú môcť zrušiť prevádzky a zmiznú aj automaty z krčiem. Z Bratislavy zmizne 149 prevádzok s hazardnými hrami. Nerozumieme, čo sa tu rieši, keď vládny návrh rieši problémy poslancov za nich. Čokoľvek, čo sa okolo petície deje, považujeme za frašku,“ ukončila Lukáčová.

Petícia s cieľom zakázať hazard

Hárky s podpismi výbor na bratislavský magistrát odovzdal 29. júna na poslednom mestskom zastupiteľstve pred letnými školskými prázdninami. Cieľom petície, ktorú spustilo hlavné mesto spolu s bratislavskými mestskými časťami, je zakázať hazardné hry na území Bratislavy a dosiahnuť, aby si mohli samosprávy regulovať množstvo hazardu na svojom území.

Nesrovnal po strate hárkov poznamenal, že počet podpisov je dostatočný na to, aby pokračovali v príprave VZN o regulácii hazardu v Bratislave. Všeobecne záväzné nariadenie musí schváliť mestské zastupiteľstvo dvojtretinovou väčšinou. V prípade prijatia nového VZN sa už nové licencie na prevádzkovanie hazardných hier v meste vydávať nebudú.

V súčasnosti hlavné mesto udeľuje licencie tým žiadateľom, ktorí predložia úplnú žiadosť o jej udelenie a preukážu, že splnili podmienky stanovené zákonom. Licencie sa vydávajú na jeden rok. V prípade, že by sa podarilo zakázať hazard na území Bratislavy, dovtedy vydané povolenia na výherné prístroje by platili ešte do konca kalendárneho roka, na ktorý boli vydané.

Licencie na iné druhy hazardných hier – napríklad videohry či rulety, by boli potom ukončené podľa toho, kedy sa končí platnosť vydanej licencie z ministerstva financií.