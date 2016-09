Výbuch v Dubnici nad Váhom vážne zranil mladého muža

Iskry, ktoré vznikli pri rezaní, vznietili plyny nahromadené vo vnútri suda. Pri následnom výbuchu muž utrpel zranenia hlavy. Privolaní hasiči zranenému poskytli predlekársku pomoc a preniesli ho z haly na dvor.

Zraneného muža, ktorý upadol do bezvedomia, privolaní leteckí záchranári napojili na umelú pľúcnu ventiláciu a vrtuľníkom previezli do žilinskej nemocnice. Pretože v areáli došlo k výbuchu neznámej látky, ktorá mohla uniknúť do vzduchu, hasiči vykonali monitoring ovzdušia.

Ten však nepreukázal žiadne zvýšené hodnoty. Na miesto nešťastia prišli aj policajti a pracovníci Inšpektorátu práce. Čo bolo príčinou nešťastia, ukáže vyšetrovanie. Poverený policajt z Dubnice nad Váhom už začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.