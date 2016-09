Veľvyslanectvo USA má v Bratislave vyhliadnuté tri pozemky

Následne, keď ministerstvo podpíše stavebnú zmluvu, ambasáda očakáva, že proces výstavby novej budovy veľvyslanectva bude trvať približne tri až štyri roky. MZV USA bude spolupracovať s mestom Bratislava na príprave architektonického návrhu budovy tak, aby zodpovedala predpisom mesta Bratislava a minimalizovala jej vplyv na okolie.

Veľvyslanectvo USA podľa tlačovej správy viedlo v dobrej viere rokovania s mestom Bratislava o nájomnej zmluve bezpečnostnej zóny ohraničenej plotom. „Súhlasili sme s podmienkami mesta týkajúcimi sa obnovy nájmu, vrátane úhrady ročného nájomného vo výške približne pol milióna eur. Sme pripravení platiť tento poplatok, akonáhle bude nájomná zmluva kompletne podpísaná,“ uvádza sa v stanovisku s tým, že pri podávaní žiadosti o predĺžení nájmu ambasáda striktne dodržiavala písomné inštrukcie mesta Bratislava.

„Boli sme v neustálom kontakte s mestom v priebehu celého procesu predĺženia nájmu. Sme v kontakte aj naďalej, pretože veľvyslanectvo a mesto Bratislava spolupracujú pri hľadaní riešenia tohto problému,“ píše sa v tlačovej správe.

Bratislavskí poslanci tento týždeň rozhodli, že bezpečnostný plot okolo amerického veľvyslanectva na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave má zmiznúť. Zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí rozhodlo, že ambasáda bude za pozemok pod plotom platiť ďalšie tri roky nájomné jedno euro za meter štvorcový za deň, čo pri výmere 1 318 metrov štvorcových predstavuje približne 481-tisíc eur ročne.

Dodatok k zmluve o nájme mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše do šesťdesiat dní od schválenia uznesenia. Ambasáda síce doručila Hlavnému mestu SR Bratislava podpísaný dodatok v uvedenej lehote, bolo to však po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste tohto roka

Americká ambasáda má mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových prenajaté od roku 2005. Bezpečnostné opatrenia okolo budovy na Hviezdoslavovom námestí spravilo veľvyslanectvo v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001.

Vtedajší nájom bol stanovený na jednu korunu (v prepočte 0,03 eura) na rok za celý predmet nájmu. O odchode americkej ambasády z Hviezdoslavovho námestia sa hovorí už približne dva roky. Vtedy veľvyslanectvo žiadalo o predĺženie nájmu na mestské pozemky, desaťročná zmluva z roku 2005 totiž mala vo februári 2015 vypršať.

Vtedajším bratislavským mestským poslancom sa však ďalšie predlžovanie nájmu pre bezpečnostné opatrenia ambasády nepozdávalo a navrhovali, aby americké veľvyslanectvo plot odstránilo alebo si našlo vhodnejšie miesto pre svoje sídlo. Ambasáda na základe viacerých rokovaní so samosprávou vyhodnotila svoje možnosti a rozhodla sa, že si buď nájdu, alebo postavia novú budovu. Takýto proces však trvá roky.