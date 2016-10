Keď sú lodičky na zjedenie

Tieto topánky patria do úst, nie na nohy

Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií, do 21 rokov, seniori a netradičná torta. Všetky sladkosti museli byť vyrobené z jedlých surovín. Alebo takmer celé. „Máme povolené používanie nejedlých častí, ako je napríklad drôtiková technika na kvety, aby vyzerali ako živé. Nejedlá časť však nesmie byť dominantná a nesmie ani hygienicky narušiť celú tortu,“ zdôraznila Jozefína Zaukolcová, šéfka celoslovenského klubu cukrárov, ktorý bol spolu so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Púchove organizátorom podujatia.

V Púchove súťažili o najkrajšiu tortu Slovenska

Kvetinový aranžmán s drôtikmi mohol byť iba položený na tortu, nie zapichnutý do nej. A v žiadnom prípade sa nesmeli používať polystyrénové podstavce, ako je to vidieť v zahraničných reality show. Z netradičných tort porota vyhodnotila ako najkrajšiu maličkú srnku, ktorú vytvorila amatérska cukrárka Alena Fedorová z Ladiec. Najdúšik v lese, tak svoje dielo nazvala. V seniorskej kategórii zvíťazila profesionálna cukrárka Helena Šedíková z Pruského s Vianočnou besiedkou. Víťazkou juniorskej kategórie sa stala Zuzana Kurincová, tretiačka púchovskej SOŠ obchodu a služieb, ktorej torta mala podobu pníka so skupinou ježkov.

„Bolo to ťažké vymodelovať, trvalo mi to dlho. Len ježkov som robila týždeň. Inšpiráciu som našla na internete. Tortu zoberiem domov a rozdám rodine,“ povedala študentka.

Návštevníčky súťaže sa najviac zastavovali pri expozícii dámskych lodičiek, nádherne tvarovaných, na vysokom podpätku. Tie boli dielom 62-ročného Jána Kocmana z Levíc. Na medailové miesto sa síce nedostal, medzi divákmi mal však veľký úspech. Cukrárstvu sa venuje asi dva roky, v „civile“ je šoférom v jednej zdravotníckej fir­me.

„Jedna topánka mi trvá približne dva týždne. Robím ich z fondánu. Najskôr sa spraví jedna časť, tá musí dva – tri dni schnúť, potom ďalšia časť a opäť nechať schnúť. Končí sa tým, že sa urobí podrážka,“ priblížil svoj výrobný postup Ján Kocman.

Organizátori súťaže si všimli, že ľudia si stále viac dávajú pozor na čistotu a precíznosť spracovania. „Výrazným trendom je tiež návrat k prírodným surovinám. Namiesto umelo nastavovaných krémov či umelých stužovačov siahajú cukrári po ovocí. V tomto smere je to určite návrat k receptom starých mám, je to chuť klasickej dobošky, používa sa klasický čokoládový krém, zaujímavá je aj piškóta s pomarančovou príchuťou. Taká chuť vám zostane na jazyku dlhší čas a zapamätáte si ju,“ dodala Jozefína Zaukolcová.