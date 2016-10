Petícia za obnovu trasy linky 95 má vyše tritisíc podpisov

Trasu linky číslo 95 po otvorení bratislavského Starého mosta a novej električkovej trate do Petržalky skrátili po Muchovo námestie v Petržalke. „Podpisy chceme zbierať do konca októbra, potom petíciu predložíme na bratislavský magistrát i na Dopravný podnik Bratislava (DPB),“ povedal Kríž s tým, že ako mestský poslanec bude navrhovať, aby magistrát vyčlenil peniaze na podporu linky 95 smerom do mesta.

Ak chcú v súčasnosti cestujúci z Petržalky pokračovať v ceste do centra mesta, musia prestúpiť na električku na Farského ulici a novou električkou prejsť cez Starý most dve zastávky na Šafárikovo námestie. „Tí, ktorí cestujú iba na Šafárikovo námestie, si pre tento prestup musia kupovať 30-minútový lístok namiesto 15-minútového,“ hovorí Oliver Kríž s tým, že nový grafikon 95-ky nie je komfortný a už vôbec nie efektívny. „Navyše, novému cestovnému poriadku mestskej hromadnej dopravy nepredchádzala dôkladná a dostatočná diskusia s cestujúcou verejnosťou,“ pripomína.

Čaká sa na pokračovanie električky

Náhradu bude mať linka číslo 95 podľa Kríža len vtedy, keď dokončia druhú fázu električkovej trate, ktorá by mala premávať od Janíkovho dvora a bude prepravovať obyvateľov celým územím Petržalky. „Pre ľudí, ktorí električkou cestujú ďalej, napríklad do Rače, je to v poriadku. Momentálne však v stave, keď električka jazdí pár zastávok do Petržalky, je skrátenie linky 95 predčasný krok,“ vyhlásil Oliver Kríž.

Cieľom petície je nazbierať taký počet podpisov, aby sa ňou zaoberal magistrát i DPB. „Aby sa petíciou zaoberalo mestské zastupiteľstvo, musí mať tisíc podpisov, my by sme ich však do konca októbra chceli tritisíc,“ spomenul Kríž na začiatku zbierania podpisov.

O obnove pôvodnej trasy neuvažujú

DPB v septembri vo svojom stanovisku uviedol, že „keďže v súčasnosti tento dopravný prúd do Petržalky obsluhuje električková doprava, nie je v preferencii Dopravného podniku Bratislava substituovať električkovú trakciu autobusovou“. Hovorkyňa DPB Adriana Volfová pripomenula, že objednávateľom výkonov vo verejnom záujme je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravný podnik Bratislava zabezpečí výkony v objednanom rozsahu a intenzite.

Podľa hovorkyne Bratislavy Ivany Skokanovej sa petíciou po jej doručení na magistrát bude zaoberať bratislavské mestské zastupiteľstvo.