Uzávierka Strečna sa odkladá o týždeň

Na posunutí začiatku prác na hradnom brale v Strečne sa zhodli členovia krízového štábu na operatívnej porade. „Po niekoľkodňovom rokovaní sme uvážili, že ešte nie sme dostatočne pripravení, aby sme cestu uzavreli už tento víkend. Obchádzkové trasy sú pripravené, v dostatočnom časovom predstihu by sme nestihli pripraviť osadenie dopravného značenia na obchádzkové trasy. A nechceme zavádzať vodičov, aby sme ich hnali niekde pod Strečno a potom ich otáčali," povedal prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík.

Znamená to, že do konca roka zostáva ešte šesť víkendov, počas ktorých by sa mala robiť prvá etapa sanácie skalného masívu. Vianočný a silvestrovský víkend sa robiť nebude.

Horolezci majú v prvej etape čistiť skalu od náletových drevín a uvoľnených a zvetraných kameňov. Z jedného zo štyroch kritických skalných blokov, ktorý tvorí previs pod hradom, plánujú odťažiť asi 40 kubických metrov horniny. To však môžu robiť, len ak im to dovolí počasie. Pri silných dažďoch, snežení, mrazoch, nízkych teplotách robiť nemôžu. Vtedy sa budú musieť práce presunúť do budúceho roka.

„Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa to môže posúvať až niekedy do jari. S určitosťou vieme akurát to, že šesť po sebe nasledujúcich víkendov tento rok, ak to umožní počasie, sa bude pracovať na hradnom brale," doplnil prednosta.

V skalách sa má pri priaznivých podmienkach robiť aj v noci, cesta cez víkendy sa bude uzatvárať vždy v sobotu od 8. hodiny rána do 16. hodiny v nedeľu. Vodiči by mali využívať obchádzkové trasy, ktoré krízový štáb zverejní pred uzávierkou. Navigovať vodičov na ne by malo dopravné značenie, ktoré bude napríklad na 27 križovatkách. Tranzitnej doprave zo západu na východ republiky sa odporúča využívať južnú cestu R1. Obchádzka cez Terchovú je totiž vhodná len pre dopravu do 7,5 tony. Vodiči, ktorí potrebujú ísť zo Žiliny na Banskú Bystricu, by mali pri uzávierke zvoliť cestu cez Fačkovské sedlo a Kľačno. Cez tento horský priechod je však počas zimy prejazd kamiónov zakázaný.

Po prácach cez víkendy bude v budúcom roku pokračovať druhá etapa prác, keď majú byť na ceste čiastočné obmedzenia a kritickým úsekom sa bude dať jazdiť len v jednom pruhu.

Na zasadnutiach krízového štábu sa zúčastňujú aj veľké spoločnosti, ktoré dopravujú zamestnancov či súčiastky do výroby cez Strečno. Automobilka Kia uviedla, že v prvej fáze plánovanej uzávierky cesty pod Strečnom počas novembrových a decembrových víkendov komplikácie, ktoré by priamo ovplyvnili plynulosť výroby, nepredpokladajú. „Pre všetky plánované činnosti a práce si zabezpečíme materiál a dielce v predstihu," uviedol hovorca spoločnosti Jozef Bačé. Dodal, že víkendové obmedzenia sa dotknú približne stovky zamestnancov najmä z oddelení údržby, obrábacích liniek na motorárni, ako aj vnútornej ochrany závodu, ktorí pracujú v 12-hodinových zmenách v nepretržitej prevádzke.

Problematické bralo v Strečne bolo naposledy stabilizované pred 32 rokmi. Monitoring pred dvoma rokmi ukázal väčší posun trhliny o 4 milimetre. Pred rokom vláda vyčlenila na prieskum a sanáciu brala 940-tisíc eur. Až tento rok v júni schválila postup sanácie. Počas leta ministerstvo životného prostredia vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa. Súťaž trvala tri mesiace a zmluvu s víťazom, spoločnosťou ARCADIS CZ, a. s., organizačná zložka Slovensko, rezort podpísal v polovici októbra.