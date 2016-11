Začiatok obnovy podchodu na Trnavskom mýte stále neurčili

Podchod obnoví investor obchodného centra na bratislavskej Metodovej ulici, zámerom je kompletne ho vynoviť nielen po funkčnej stránke, ale aj architektonickej a zmeniť ho na bezpečný verejný priestor. Rekonštrukcia podchodu by mala trvať približne rok od získania povolení. Podchod, bez eskalátorov, bude mať za nájomné jedno euro na pätnásť rokov firma Immocap Group. Podmienkou je minimálna investícia 1 082 790 eur bez DPH a dodržanie harmonogramu prác.

Investor chce, aby podchodom mohli ľudia prechádzať aj počas rekonštrukcie. „Výrazné dopravné obmedzenia nepredpokladáme, bude to však ovplyvnené aj režimom výstavby, ktorý presne nastavia až po spustení prác," spomenula Kollár Volfová. Investor chce v podchode vytvoriť prevádzky pre okoloidúcich ľudí, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu, ale aj pre ľudí, ktorí idú do tržnice alebo do blízkeho obchodného centra. „Určite nebudú chýbať malé potraviny, občerstvenie, či trafika," doplnila. Firma plánuje upraviť aj vonkajšie verejné priestory podchodu, obnoviť chcú aj všetkých sedem vonkajších vstupov. Osadiť chcú nové odpadkové koše a odstrániť graffiti.

O prenájom priestorov prejavili záujem dve spoločnosti, okrem investora obchodného centra sa o revitalizáciu podchodu uchádzala spoločnosť, ktorá má v súčasnosti v podchode prevádzky. Bratislavskí mestskí poslanci na septembrovom zasadnutí rozhodli, že podchod opraví firma Immocap Group.

Trnavské mýto je dôležitý dopravný uzol a križovatka v mestskej časti Nové Mesto. Je to križovatka ulíc Šancová, Vajnorská, Trnavská cesta a Krížna. Cez Trnavské mýto prechádza električková trať na Vajnorskú, Miletičovu a Krížnu ulicu a trolejbusová trať z Miletičovej na Šancovú ulicu.