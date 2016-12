Univerzitná budova v Košiciach sa spamätúva po požiari

Už tento týždeň sa začnú práce, ktoré majú zabrániť ďalším škodám. Na budove je otvorená strecha, preto je najnutnejšie zabezpečiť dočasné prekrytie budovy. Tiež treba odstrániť zhorené trámy a ďalší materiál zo strechy, ktorý môže byť nebezpečný. Univerzite prisľúbila finančnú pomoc vláda aj ministerstvo školstva.

„Vláda nám dala úver tri milióny eur, ktoré by mali prísť najneskôr v pondelok. Ministerstvo školstva nám poskytlo finančnú dotáciu vo dvoch balíkoch, na kapitálové výdavky 300-tisíc a na bežné prostriedky 500-tisíc eur. Táto dotácia by mala prísť do konca tohto roka,“ sumarizuje Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Podľa jeho slov treba ísť do rekonštrukcie čím skôr, lebo toto je stav núdze. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne, je to chránená kultúrna pamiatka. Strechu na nej rekonštruovali pred štyrmi rokmi. Momentálne rokujú s dodávateľom, ktorý by mal robiť najnevyhnutnejšie sanačné práce. Prvoradé je provizórne prekrytie, kým sa nevypracuje projektová dokumentácia a nevyhodnotí sa verejná súťaž na totálnu rekonštrukciu strechy, odstránenie všetkých následkov požiaru a obnovu vnútorných priestorov. Poškodená bola totiž nielen budova, ale aj vnútorné zariadenia a prístrojová technika. Na vzniku škôd sa podieľali dva živly, najskôr oheň pri požiari, potom voda pri jeho hasení.

Či bude celková suma 3,8 milióna eur stačiť na opravy, zatiaľ nevie nikto povedať. Celkové škody zatiaľ nie sú vyčíslené. Minulý týždeň vynášali z budovy laboratórnu techniku a prístroje do náhradných priestorov. Teraz budú postupne overovať, v akom štádiu poškodenia sú. „Zatiaľ sa nedá povedať, či bola zničená väčšina prístrojov, ale už sú skúsenosti aj z oveľa menších udalostí, že laboratórna technika je veľmi citlivá na takéto výkyvy. Sme optimisti v tom, že aspoň údaje v počítačoch zostali zachované. Prístroje, kde nie je nebezpečenstvo vnútorných skratov, by mohli fungovať, ale som pesimista v tom, že meracia technika s mikroelektronikou bude funkčná,“ predpokladá Pavol Sovák.

Univerzita stále nepozná príčiny vzniku požiaru, čaká na výsledok vyšetrovania. Od vyšetrovateľov sa rektor dozvedel len to, že pravdepodobnou príčinou bol skrat v elektrických rozvodoch. Určite to nezapríčinil digestor a oheň sa potom komínovým efektom dostal hore, ako si spočiatku myslel. To sa nepotvrdilo, skôr to bolo naopak, že spaliny zo strechy sa cez digestorové šachty dostali dolu a spôsobili vyhorenie spodných laboratórií. Požiar postihol všetky tri poschodia, vyšetrovatelia prešli každú miestnosť, všade brali vzorky a tie sú teraz predmetom skúmania.

Rektor ubezpečuje, že požiar neohrozil vyučovanie a študenti sú presne informovaní, kde sa koná náhradná výučba. Požiar poškodil jeden zo siedmich objektov Prírodovedeckej fakulty a v jeho okolí sú priestory na teoretické disciplíny.

„Čo sa týka laboratórnych cvičení, na budúci semester bude pripravený harmonogram tak, aby nerušene prebehla výučba v požadovanej kvalite, prípadne aj v partnerských inštitúciách, ako je Technická univerzita alebo Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie. Ale chceme sa sústrediť hlavne na našu lekársku fakultu, ktorá má biochemické pracoviská,“ dodal Pavol Sovák.

Univerzita v posledných dňoch zaznamenala množstvo solidárnych prejavov z partnerských inštitúcií. Ozvala sa napríklad Univerzita Palackého v Olomouci, ktorá ponúkla svoje laboratóriá pre košických doktorandov aj s ubytovaním.