Podchod na Hodžovom námestí má opäť v správe mesto Bratislava

„Prevádzka podchodu je tak v týchto dňoch riadne zabezpečená už vlastnými kapacitami Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa hlavného mesta SR Bratislavy Ivana Skokanová s tým, že podchod funguje a pre verejnosť ho otvárajú so všetkými službami. Prevádzky v podchode podľa Skokanovej na zmenu nájomcu upozornili a zároveň ich požiadali, aby v prípade záujmu o pokračujúci nájom priestorov doručili hlavnému mestu žiadosti tak, ako to doteraz robili so súkromnou spoločnosťou.

Spoločnosť Astoria Passage v roku 2007 investovala do kompletnej rekonštrukcie podchodu vyše 1,4 milióna eur. „Mesto, ktoré samotná rekonštrukcia, správa a prevádzka podchodu doteraz nič nestála, tak bude musieť bývalému nájomcovi platiť. Ide najmä o úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich so zabezpečením chodu vzduchotechniky, elektrického požiarneho systému a dočasne aj bezpečnostného a kamerového systému,“ uvádza spoločnosť Astoria Passage vo svojom stanovisku. Ročná prevádzka podchodu ich stála približne 130-tisíc eur, do dodatočných opráv a skvalitnenia prevádzky podchodu spoločnosť investovala navyše sumu 300-tisíc eur. Spoločnosť sa starala aj o údržbu, prevádzku, čistenie a stráženie priestoru. O celú prevádzku sa od 18. decembra má starať bratislavský magistrát, spoločnosť však tvrdí, že náklady spojené s prevádzkou podchodu magistrát stále nefinancuje aj napriek tomu, že nájomná zmluva so spoločnosťou Astoria Passage už nie je platná.