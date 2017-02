Výkup pozemkov pre obchvat Šale by sa mohol začať tento rok

Výkup pozemkov potrebných pre výstavbu obchvatu Šale by sa mohol začať ešte v tomto roku. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii v Šali podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. V súčasnosti sa pripravuje štúdia uskutočniteľnosti, ktorá by mala byť hotová v najbližších mesiacoch. „V prípade, ak by minister financií našiel zdroje, tak by sa v tomto roku mohol začať výkup pozemkov, čo je základný predpoklad, pretože pokiaľ nemá Slovenská správa ciest vzťah k pozemkom, nie je možné ani vydať stavebné povolenie na danú stavbu. Momentálne je vydané len územné rozhodnutie,“ povedal Pellegrini.

Na výkup pozemkov bude potrebných zhruba osem miliónov eur. Následne bude treba nájsť financie na samotnú výstavbu obchvatu, ktorý bude stáť okolo 80 miliónov eur. „To už je ale otázka na roky 2018, 2019. Rok 2017 by mohol byť rokom, keď by sa reálne začal výkup pozemkov,“ doplnil Pellegrini.

Primátor Šale Jozef Belický je s výsledkom rokovania s podpredsedom vlády spokojný. „Potvrdili sme si, že jednoznačne štát má záujem na tom, aby túto našu prioritu podporil a priblížil zásadne k realizácii,“ zhodnotil.

O obchvat sa mesto Šaľa usiluje už roky, dopravná situácia je podľa miestnych neúnosná. Cez mesto prechádza všetka tranzitná doprava, tvoria sa zápchy. Na problém poukazujú protestmi občania aj mestskí poslanci. V januári podpísali predstavitelia mesta, samosprávneho kraja, obcí okresu a Dusla a.s. Memorandum o spolupráci pri presadzovaní výstavby obchvatu mesta Šaľa, ktorý apeluje na vládu, rezort dopravy, Slovenskú správu ciest a všetky dotknuté inštitúcie, aby urýchlili výstavbu.